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У Луцьку школярам дадуть іменні стипендії. СПИСОК

У Луцьку школярам дадуть іменні стипендії. СПИСОК
У Луцьку для обдарованих дітей міста дадуть іменні стипендії.

Про це йдеться в проекті рішень Луцької міської ради опублікованому на сайті.

Зокрема, у документі зазначається, що дітям виплачуватимуть щомісячні іменні стипендії в розмірі 300 гривень в місяць.

Список стипендіатів:

Лещенко Богдан Ігорович - учень 11 класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);

Салюк Діана Андріївна - учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);

Пащенко Віталій Володимирович - учень 11 класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);

Гаргола Ольга Олександрівна - учениця 10 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);

Обертас Андрій Сергійович - учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);

Кравчук Володимир Володимирович - учень 9 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);

Єфімов Владислав Олександрович - учень 8 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича)

Гриник Світлана Андріївна - учениця 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);

Бахматов Роман Андрійович - учень 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець зразкового оркестру народних інструментів «Дивограй» Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Стравінського Ігоря Федоровича);

Гріднєва Ангеліна Олександрівна - учениця 11 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23», стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);

Костів Орест Тарасович - учень 11 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);

Євдокімова Вероніка Валентинівна - учениця 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);

Приступа Костянтин Володимирович - учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);

Пом’яновська Дарина Олександрівна - учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);

Лисюк Анна Олександрівна - учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);

Решетник Денис Олегович - учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець гуртка «Програмування» Луцького міського ЦНТТУМ, стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);

Марчук Єва Врежівна - учениця 11 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20», стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);

Віжанська Дарина Віталіївна - учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26», стипендіат у галузі театрального мистецтва, (стипендія імені Наталії Ужвій);

Шкода Костянтин Сергійович - учень 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець народного художнього колективу ансамблю спортивно-бальних танців «Троянда», стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);

Матюшенко Аліна Вадимівна - учениця 6 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);

Андрусік Катерина Ігорівна - учениця 11-Ф класу КЗ «Луцька гімназія № 18», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Миколи Драгоманова);

Біла Богдана Андріївна - учениця 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).

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Теги: діти, стипендії, Луцьк
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одні ботани не одного спиртмена
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