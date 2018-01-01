У Луцьку школярам дадуть іменні стипендії. СПИСОК





Про це йдеться в проекті рішень



Зокрема, у документі зазначається, що дітям виплачуватимуть щомісячні іменні стипендії в розмірі 300 гривень в місяць.



Список стипендіатів:



Лещенко Богдан Ігорович - учень 11 класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);



Салюк Діана Андріївна - учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);



Пащенко Віталій Володимирович - учень 11 класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);



Гаргола Ольга Олександрівна - учениця 10 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);



Обертас Андрій Сергійович - учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);



Кравчук Володимир Володимирович - учень 9 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);



Єфімов Владислав Олександрович - учень 8 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича)



Гриник Світлана Андріївна - учениця 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);



Бахматов Роман Андрійович - учень 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець зразкового оркестру народних інструментів «Дивограй» Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Стравінського Ігоря Федоровича);



Гріднєва Ангеліна Олександрівна - учениця 11 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23», стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);



Костів Орест Тарасович - учень 11 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);



Євдокімова Вероніка Валентинівна - учениця 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);



Приступа Костянтин Володимирович - учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);



Пом’яновська Дарина Олександрівна - учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);



Лисюк Анна Олександрівна - учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);



Решетник Денис Олегович - учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець гуртка «Програмування» Луцького міського ЦНТТУМ, стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);



Марчук Єва Врежівна - учениця 11 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20», стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);



Віжанська Дарина Віталіївна - учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26», стипендіат у галузі театрального мистецтва, (стипендія імені Наталії Ужвій);



Шкода Костянтин Сергійович - учень 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець народного художнього колективу ансамблю спортивно-бальних танців «Троянда», стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);



Матюшенко Аліна Вадимівна - учениця 6 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);



Андрусік Катерина Ігорівна - учениця 11-Ф класу КЗ «Луцька гімназія № 18», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Миколи Драгоманова);



Біла Богдана Андріївна - учениця 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку для обдарованих дітей міста дадуть іменні стипендії.Про це йдеться в проекті рішень Луцької міської ради опублікованому на сайті.Зокрема, у документі зазначається, що дітям виплачуватимуть щомісячні іменні стипендії в розмірі 300 гривень в місяць.Список стипендіатів:- учень 11 класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі історії та краєзнавства (стипендія імені Сайчука Бориса Трофимовича);- учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради», стипендіат у галузі мовознавства (українська мова) (стипендія імені Левицького Модеста Пилиповича);- учень 11 класу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука», стипендіат у галузі мовознавства (іноземна мова) (стипендія імені Олени Пчілки);- учениця 10 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі літературознавства і поезії (стипендія імені Олександра Богачука);- учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі математики (стипендія імені Дзядика Владислава Кириловича);- учень 9 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі фізики (стипендія імені Стефана Стубелевича);- учень 8 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25», стипендіат у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості (стипендія імені Арцеулова Костянтина Костянтиновича)- учениця 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі музики (вокал) (стипендія імені В’ячеслава Хурсенка);- учень 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець зразкового оркестру народних інструментів «Дивограй» Палацу учнівської молоді, стипендіат у галузі музики (володіння музичним інструментом) (стипендія імені Стравінського Ігоря Федоровича);- учениця 11 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23», стипендіат у галузі образотворчого мистецтва (стипендія імені Конзелевича Йова);- учень 11 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі географії (стипендія імені Тутковського Павла Аполоновича);- учениця 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі біології (стипендія імені Липського Володимира Іполитовича);- учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі хімії (стипендія імені Олексеюка Івана Дмитровича);- учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі фізичної культури та спорту (стипендія імені Байсаровича Володимира Миколайовича);- учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», стипендіат у галузі правознавства (стипендія імені Миколи Куделі);- учень 11 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець гуртка «Програмування» Луцького міського ЦНТТУМ, стипендіат у галузі інформатики та інформаційних технологій (стипендія імені Кравчука Михайла Пилиповича);- учениця 11 класу КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20», стипендіат у галузі учнівського самоврядування (стипендія імені Калахана Андрія Сергійовича);- учениця 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 26», стипендіат у галузі театрального мистецтва, (стипендія імені Наталії Ужвій);- учень 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9», вихованець народного художнього колективу ансамблю спортивно-бальних танців «Троянда», стипендіат у галузі хореографічного мистецтва (стипендія імені Іллі Богданця);- учениця 6 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області, стипендіат у галузі народознавства та фольклорного мистецтва (стипендія імені Голентюк Антоніни);- учениця 11-Ф класу КЗ «Луцька гімназія № 18», стипендіат у галузі журналістики (стипендія імені Миколи Драгоманова);- учениця 7 класу КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», стипендіат у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (стипендія імені Марії Кравчук).

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