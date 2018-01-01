«Lutsk night cinema» закриває літній сезон мотиваційним мультфільмом

У суботу, 1 вересня, стадіон СНУ ім. Лесі Українки (вул. Ярощука, 30) востаннє цьогоріч прийме показ просто неба від «Lutsk night cinema».Початок кінопоказу планується на 21 годину. Цього разу організатори вирішили зробити приємний подарунок не лише молоді, але й всім лучанам та гостям міста незалежно від віку. Даним подарунком виступить мультфільм студії PIXAR «Вперед та вгору».«Це дуже сильний мульт. Він дає відчути важливість тих, хто навколо тебе, тих, хто тебе підтримує, змінює тебе. Кожен із тих, хто навколо нас, вносить щось нове, дає поштовх до розвитку, до втілення наших мрій. Якщо вам не вистачає мотивації до дії – тоді вам варто подивитись цю картину», – розповідають про стрічку організатори кіноперегляду.Цього разу організатори вирішили подарувати глядачам дві різнопланові події, адже напередодні, 31 серпня, пройде показ фільму «На межі». І це буде останній показ фестивального європейського кіно цьогоріч.Нагадуємо, що проект «Lutsk night cinema» пропагує здоровий спосіб життя, тому на подію не дозволяється приносити та розпивати алкогольні напої або приходити у нетверезому стані.В зв’язку із погодними умовами рекомендується взяти із собою ковдри, каремати, декілька смаколиків та компанію чудових друзів, із якими можна добре провести час за кінопереглядом.Захід є абсолютно безкоштовним, але ви можете допомогти проекту, кинувши гроші до традиційної банки-збиранки. Всі вкладення в банку підуть на розвиток проекту. Адже організатори хочуть робити його ще кращим, крутішим та більш комфортним для своїх гостей.