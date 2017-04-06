На Волині музей-скансен потребує коштів на реконструкцію
Сьогодні, 16:37
Музей історії сільського господарства Волині, розташований у Рокинях Луцького району, потребує коштів на реконструкцію.
Про це йшлося 30 серпня під засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пише Перший.
Директор музею Олександр Середюк розповів, що музей унікальний не тільки для Волині. У ньому є багато цінних старовинних речей, як-от гончарна піч ХІV століття. «Ми вперше показали, як треба робити скансени. Нас всі наслідують», – сказав він.
Щоб зробити музей ще кращим та провести реконструкцію деяких відділів, сумарно необхідно 590 тисяч гривень. Олександр Середюк розповів, що скансен – неприбутковий, а гранти виграти поки не вдалось, тому він змушений просити виділення коштів з обласного бюджету.
«Я не впевнений, що у вас прозорі обліки. Зробіть цю прозорість. Я повністю за вас буду стояти грудьми», – звернувся до Середюка голова комісії Петро Савчук.
Він розповів, що комісія не може виділити грошей, але може внести зміни у Програму розвитку туризму та рекреації у Волинській області, які сприятимуть виділенню фінансування. Члени комісії підтримали цю ініціативу. Остаточне рішення – за сесією обласної ради.
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Про це йшлося 30 серпня під засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пише Перший.
Директор музею Олександр Середюк розповів, що музей унікальний не тільки для Волині. У ньому є багато цінних старовинних речей, як-от гончарна піч ХІV століття. «Ми вперше показали, як треба робити скансени. Нас всі наслідують», – сказав він.
Щоб зробити музей ще кращим та провести реконструкцію деяких відділів, сумарно необхідно 590 тисяч гривень. Олександр Середюк розповів, що скансен – неприбутковий, а гранти виграти поки не вдалось, тому він змушений просити виділення коштів з обласного бюджету.
«Я не впевнений, що у вас прозорі обліки. Зробіть цю прозорість. Я повністю за вас буду стояти грудьми», – звернувся до Середюка голова комісії Петро Савчук.
Він розповів, що комісія не може виділити грошей, але може внести зміни у Програму розвитку туризму та рекреації у Волинській області, які сприятимуть виділенню фінансування. Члени комісії підтримали цю ініціативу. Остаточне рішення – за сесією обласної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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