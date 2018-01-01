Куди піти на вихідні у Луцьку: 31 серпня – 2 вересня

Перші осінні дні уже наступають, тож слід зловити останні сонячні промінчики та останні порції тепла.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Початок: 21:00Що обіцяють: Спеціально для тих, хто ще не встиг отримати повний кайф від літа, пропонуємо в п'ятницю, 31го серпня трішки попітніти під спекотні танці у Кораблику та втамувати спрагу прохолодним пивком. Купа гарячої музики в наших динаміках однозначно заставить рухатись ваші тіла у морі пива, яке в Оболоні завжди свіже та приємне.Подія:Місце: «City Park» (пр. Волі, 49а)Початок: 11:00Що обіцяють: На відвідувачів чекають різноманітні інтерактиви, захоплюючі конкурси, цікаві розваги та естафети для усієї родини. Також відбудуться розіграші чудових подарунків та призів.Подія:Місце: «ПортCity»Початок: 17:00Що обіцяють: 1 вересня має бути особливим, тому лучан запрошують у День знань на арену розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity». Танці на роликах під драйвову музику. Приємним бонусом будуть подарунки.Подія:Тип заходу: майстер-класМісце: Луцький зоопаркПочаток: 13:00Що обіцяють: Сюрпризом для тих, хто тільки ступає на шлях до Країни знань, тобто першачкам, стане можливість у суботу пройти на територію зоопарку безкоштовно. А о 13.00 для усіх охочих розпочнеться майстер-клас від нашого екскурсовода Тетяни Шкирпан - розмальовування вирізьблених фігурок носухи, які потім можна використовувати як брелок.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Початок: 21:00Що обіцяють: Перші дискотівки нового сезону! З цієї нагоди у суботу на гостей чекає паті «Діти в школу, а ми в Кораблик на танці!». Купа гарної нової музики та перевірені корабельною публікою хітяри.Подія:Тип заходу: фестивальМісце: Луцький замокПочаток: 12:00Що обіцяють: Клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк» спільно з асоціацією клубів України зі середньовічного бою «Айна Бера» влаштовує унікальний для міста фест. Вдруге в Луцьку – відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою. Більше півсотні лицарів прибудуть, щоб влаштувати вражаючі поєдинки. На вас чекають приголомшливі бої в одиночних та масових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5», «16vs16». Також в програмі дивовижна гра – арчер-таґ. Саме цей фестиваль подарує нагоду весело провести час з сім’єю, адже у програмі передбачено: стилізована музика, фаєршоу, майстерні з ковальства та гончарства, безоплатні розваги – фехтування та стрільба з лука, смачна кухня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Початок: 21:00Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін. У неділю ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки!Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії! Вхід вільний.Фільм:Жанр: пригоди, сімейний, фантастикаМісце: «Premier City»Початок: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00Про що фільм?По всій Землі з незрозумілих причин повністю зникає електроенергія. 12-річний Вадик потрапляє в коловорот подій і на його плечі лягає місія з порятунку світу. Йому на допомогу приходить Бобот - інопланетна істота, яка маскується під трасформаторну будку. Вони намагаються запобігти катастрофі.Фільм:Жанр: мультфільм, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 13:30Про що фільм?Захоплюючі пригоди приватного детектива Неллі і ботаніка-вченого Саймона, які щиро вірять в існування снігової людини Йеті. Щоб довести, що міфічний звір існує, дослідникам доведеться відправитися в саме серце Гімалаїв і знайти його!Фільм:Жанр: драма, мелодрама, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 11:30, 14:00, 18:00, 21:00Про що фільм?Закоренілий холостяк Френк і підступна спокусниця Ліндсі запрошені на одне весілля. Дивним чином вони всюди опиняються разом: в літаку, таксі, в сусідніх номерах і за столом. Схоже, хтось придумав хитромудрий план зловити їх в любовні тенета і нарешті одружити холостяка.Фільм:Жанр: комедія, криміналМісце: «Premier City»Початок: 12:00, 17:30, 20:00Про що фільм?Кримінальний талант він успадкував від гламурної матері, яка витончено спустошує кращі бутики Франції, пристрасно захоплюється азартними іграми і майстерно маніпулює усіма навколо, і батька, який не так давно наводив шереху на весь Париж. Але молода людина мріє про легальний бізнес і спокійне життя на березі океану з коханою дівчиною. Правда, щоб провернути останню грандіозну аферу, йому все-таки доведеться звернутися за допомогою до мами і тата...