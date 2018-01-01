Куди піти на вихідні у Луцьку: 31 серпня – 2 вересня
Сьогодні, 11:00
Перші осінні дні уже наступають, тож слід зловити останні сонячні промінчики та останні порції тепла.
Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 31 серпня
Подія: Ще трохи літа! Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)
Початок: 21:00
Що обіцяють: Спеціально для тих, хто ще не встиг отримати повний кайф від літа, пропонуємо в п'ятницю, 31го серпня трішки попітніти під спекотні танці у Кораблику та втамувати спрагу прохолодним пивком. Купа гарячої музики в наших динаміках однозначно заставить рухатись ваші тіла у морі пива, яке в Оболоні завжди свіже та приємне.
Субота, 1 вересня
Подія: Сімейне свято
Місце: «City Park» (пр. Волі, 49а)
Початок: 11:00
Що обіцяють: На відвідувачів чекають різноманітні інтерактиви, захоплюючі конкурси, цікаві розваги та естафети для усієї родини. Також відбудуться розіграші чудових подарунків та призів.
Подія: «РоллерDisco»
Місце: «ПортCity»
Початок: 17:00
Що обіцяють: 1 вересня має бути особливим, тому лучан запрошують у День знань на арену розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity». Танці на роликах під драйвову музику. Приємним бонусом будуть подарунки.
Подія: майстер-клас з розмальовування вирізьблених фігурок носухи
Тип заходу: майстер-клас
Місце: Луцький зоопарк
Початок: 13:00
Що обіцяють: Сюрпризом для тих, хто тільки ступає на шлях до Країни знань, тобто першачкам, стане можливість у суботу пройти на територію зоопарку безкоштовно. А о 13.00 для усіх охочих розпочнеться майстер-клас від нашого екскурсовода Тетяни Шкирпан - розмальовування вирізьблених фігурок носухи, які потім можна використовувати як брелок.
Подія: Діти в школу, а ми в Кораблик на танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)
Початок: 21:00
Що обіцяють: Перші дискотівки нового сезону! З цієї нагоди у суботу на гостей чекає паті «Діти в школу, а ми в Кораблик на танці!». Купа гарної нової музики та перевірені корабельною публікою хітяри.
Неділя, 2 вересня
Подія: «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків»
Тип заходу: фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк» спільно з асоціацією клубів України зі середньовічного бою «Айна Бера» влаштовує унікальний для міста фест. Вдруге в Луцьку – відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою. Більше півсотні лицарів прибудуть, щоб влаштувати вражаючі поєдинки. На вас чекають приголомшливі бої в одиночних та масових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5», «16vs16». Також в програмі дивовижна гра – арчер-таґ. Саме цей фестиваль подарує нагоду весело провести час з сім’єю, адже у програмі передбачено: стилізована музика, фаєршоу, майстерні з ковальства та гончарства, безоплатні розваги – фехтування та стрільба з лука, смачна кухня.
Подія: Ритмотека
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)
Початок: 21:00
Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін. У неділю ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки!
Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії! Вхід вільний.
31 серпня - 2 вересня. КІНО
Фільм: Бобот та eнергія Всесвіту
Жанр: пригоди, сімейний, фантастика
Місце: «Premier City»
Початок: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Про що фільм?
По всій Землі з незрозумілих причин повністю зникає електроенергія. 12-річний Вадик потрапляє в коловорот подій і на його плечі лягає місія з порятунку світу. Йому на допомогу приходить Бобот - інопланетна істота, яка маскується під трасформаторну будку. Вони намагаються запобігти катастрофі.
Фільм: У пошуках йєті
Жанр: мультфільм, комедія, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 13:30
Про що фільм?
Захоплюючі пригоди приватного детектива Неллі і ботаніка-вченого Саймона, які щиро вірять в існування снігової людини Йеті. Щоб довести, що міфічний звір існує, дослідникам доведеться відправитися в саме серце Гімалаїв і знайти його!
Фільм: Екзотичне весілля
Жанр: драма, мелодрама, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 11:30, 14:00, 18:00, 21:00
Про що фільм?
Закоренілий холостяк Френк і підступна спокусниця Ліндсі запрошені на одне весілля. Дивним чином вони всюди опиняються разом: в літаку, таксі, в сусідніх номерах і за столом. Схоже, хтось придумав хитромудрий план зловити їх в любовні тенета і нарешті одружити холостяка.
Фільм: Афера по-французьки
Жанр: комедія, кримінал
Місце: «Premier City»
Початок: 12:00, 17:30, 20:00
Про що фільм?
Кримінальний талант він успадкував від гламурної матері, яка витончено спустошує кращі бутики Франції, пристрасно захоплюється азартними іграми і майстерно маніпулює усіма навколо, і батька, який не так давно наводив шереху на весь Париж. Але молода людина мріє про легальний бізнес і спокійне життя на березі океану з коханою дівчиною. Правда, щоб провернути останню грандіозну аферу, йому все-таки доведеться звернутися за допомогою до мами і тата...
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Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 31 серпня
Подія: Ще трохи літа! Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)
Початок: 21:00
Що обіцяють: Спеціально для тих, хто ще не встиг отримати повний кайф від літа, пропонуємо в п'ятницю, 31го серпня трішки попітніти під спекотні танці у Кораблику та втамувати спрагу прохолодним пивком. Купа гарячої музики в наших динаміках однозначно заставить рухатись ваші тіла у морі пива, яке в Оболоні завжди свіже та приємне.
Субота, 1 вересня
Подія: Сімейне свято
Місце: «City Park» (пр. Волі, 49а)
Початок: 11:00
Що обіцяють: На відвідувачів чекають різноманітні інтерактиви, захоплюючі конкурси, цікаві розваги та естафети для усієї родини. Також відбудуться розіграші чудових подарунків та призів.
Подія: «РоллерDisco»
Місце: «ПортCity»
Початок: 17:00
Що обіцяють: 1 вересня має бути особливим, тому лучан запрошують у День знань на арену розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity». Танці на роликах під драйвову музику. Приємним бонусом будуть подарунки.
Подія: майстер-клас з розмальовування вирізьблених фігурок носухи
Тип заходу: майстер-клас
Місце: Луцький зоопарк
Початок: 13:00
Що обіцяють: Сюрпризом для тих, хто тільки ступає на шлях до Країни знань, тобто першачкам, стане можливість у суботу пройти на територію зоопарку безкоштовно. А о 13.00 для усіх охочих розпочнеться майстер-клас від нашого екскурсовода Тетяни Шкирпан - розмальовування вирізьблених фігурок носухи, які потім можна використовувати як брелок.
Подія: Діти в школу, а ми в Кораблик на танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)
Початок: 21:00
Що обіцяють: Перші дискотівки нового сезону! З цієї нагоди у суботу на гостей чекає паті «Діти в школу, а ми в Кораблик на танці!». Купа гарної нової музики та перевірені корабельною публікою хітяри.
Неділя, 2 вересня
Подія: «Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків»
Тип заходу: фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Клуб середньовічного бою «Айна Бера Луцьк» спільно з асоціацією клубів України зі середньовічного бою «Айна Бера» влаштовує унікальний для міста фест. Вдруге в Луцьку – відбіркові змагання до Національної збірної зі середньовічного бою. Більше півсотні лицарів прибудуть, щоб влаштувати вражаючі поєдинки. На вас чекають приголомшливі бої в одиночних та масових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5», «16vs16». Також в програмі дивовижна гра – арчер-таґ. Саме цей фестиваль подарує нагоду весело провести час з сім’єю, адже у програмі передбачено: стилізована музика, фаєршоу, майстерні з ковальства та гончарства, безоплатні розваги – фехтування та стрільба з лука, смачна кухня.
Подія: Ритмотека
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)
Початок: 21:00
Що обіцяють: Запрошуємо на "Ритмотеку" - танці з назвою, що ми запозичили із однієї з пісень гурту "Тартак". Нам здається, що це слово Сашко Положинський вдало підібрав, як альтернативу слову "дискотека". Адже цього вечора ми ставитимемо не лише диско, а й купу хітів у інших стилях - рок, поп, фанк, хіп-хоп, латина, реггі, рок-н-рол та ін. У неділю ми відправлятимемо до наших динаміків як призабуті золоті хіти, так і зовсім свіженькі пісні, які безумовно заслуговують на увагу корабельної публіки!
Хороший набір для святкувань днів народжень та інших подій, або просто для гарного відпочинку в гарячій компанії! Вхід вільний.
31 серпня - 2 вересня. КІНО
Фільм: Бобот та eнергія Всесвіту
Жанр: пригоди, сімейний, фантастика
Місце: «Premier City»
Початок: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Про що фільм?
По всій Землі з незрозумілих причин повністю зникає електроенергія. 12-річний Вадик потрапляє в коловорот подій і на його плечі лягає місія з порятунку світу. Йому на допомогу приходить Бобот - інопланетна істота, яка маскується під трасформаторну будку. Вони намагаються запобігти катастрофі.
Фільм: У пошуках йєті
Жанр: мультфільм, комедія, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 13:30
Про що фільм?
Захоплюючі пригоди приватного детектива Неллі і ботаніка-вченого Саймона, які щиро вірять в існування снігової людини Йеті. Щоб довести, що міфічний звір існує, дослідникам доведеться відправитися в саме серце Гімалаїв і знайти його!
Фільм: Екзотичне весілля
Жанр: драма, мелодрама, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 11:30, 14:00, 18:00, 21:00
Про що фільм?
Закоренілий холостяк Френк і підступна спокусниця Ліндсі запрошені на одне весілля. Дивним чином вони всюди опиняються разом: в літаку, таксі, в сусідніх номерах і за столом. Схоже, хтось придумав хитромудрий план зловити їх в любовні тенета і нарешті одружити холостяка.
Фільм: Афера по-французьки
Жанр: комедія, кримінал
Місце: «Premier City»
Початок: 12:00, 17:30, 20:00
Про що фільм?
Кримінальний талант він успадкував від гламурної матері, яка витончено спустошує кращі бутики Франції, пристрасно захоплюється азартними іграми і майстерно маніпулює усіма навколо, і батька, який не так давно наводив шереху на весь Париж. Але молода людина мріє про легальний бізнес і спокійне життя на березі океану з коханою дівчиною. Правда, щоб провернути останню грандіозну аферу, йому все-таки доведеться звернутися за допомогою до мами і тата...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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