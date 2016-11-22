Кращий волинський санаторій: як у сосновому лісі «цвіте» «Пролісок». ФОТО

Протягом восьми місяців 2018 року до санаторію матері та дитини «Пролісок», який розташований поблизу села Грем’яче Ківерцівського району, завітало 4 тисячі людей, а оборотні кошти закладу становлять 18 мільйонів гривень.Попри те, що санаторій, який раніше був піонерським табором, нині може змагатися з європейськими відпочинковими базами, тут не збираються зупинятися на досягнутому – продовжують облагороджувати пляж та планують розширити номерний фонд.«Пролісок» розкинувся на восьми гектарах у затишному сосновому лісі, тому це ідеальне місце для усамітнення та відпочинку. Тут, далеко від гулу автівок та міської метушні, відпочивальників огортає приємна прохолода лісу.Нині комплекс санаторію – це три спальні корпуси, котедж, лікувальний корпус, адміністративна будівля, ресторан, їдальня та кафе-бар, а також два басейни - зі звичайною та термальною водою. Важливо, що санаторій має власну котельню, тож у випадку раптового похолодання тут не чекають на «офіційний» старт опалювального сезону.Також на території розміщені 14 відпочинкових будиночків, є пірс і пляжна зона, будиночок для апітерапії та велика спортивна зона із баскетбольним майданчиком, волейбольним полем та кортом для міні-гольфу.Поблизу берега річки Путилівка також облаштували альтанки та мангали для відпочинку на природі.За словами директорки закладунині гостро стоїть питання збільшення кількості номерів. Адже наразі 100 кімнат можуть прийняти максимум дві сотні людей. Враховуючи місткість пляжних будиночків, частина із яких уже давно потребує ремонту, у літній період вдається приймати до 230 людей.«Ми зараз маємо всього 100 номерів. А що таке 100 номерів, враховуючи ту інфраструктуру, яку ми маємо? Ми трішечки розширили фонд тимчасовими будівлями, які дісталися нам ще від піонерського табору. Таким чином нині маємо 14 будиночків», - розповіла Касарда.Тож у «Проліску» міркують, як збільшити кількість місць - так вдалося б здешевити відпочинок та оздоровлення для людей, охочих побувати у санаторії. А таких не бракує – бронювати місця для відпочинку на літо тут починають ледь з Нового року. Попри те, що «Проліску» клієнтів не бракує, у санаторії постійно працюють над тим, щоб розвиватися. Кожного року збільшують кількість процедур, оновлюють кімнати та облагороджують територію – так, наприклад, цьогоріч біля в’їзду збудували красиву альпійську гірку із декоративними рослинами.«Ми радіємо позитивним результатам, які у нас є. У нас ріст іде в межах 20-25%, це хороший показник. Цьому росту я завдячую своїй команді», - запевняє Касарда. Цьогоріч через «Пролісок» вже «пройшло» 4000 людей – тут відочивальники, які приїжджали на кілька тижнів, і ті, хто завітав у рамках туру вихідного дня.У санаторії працюює працює 140 людей, та на літо їх кількість дещо збільшують. Таким чином, завдяки злагодженій роботі, вдалося втілити багато хороших ідей.«У нас завжди «кульгала» відпочинкова зона - пляж, пірс та інше. Весною нам вдалося покласти бруківку, закільцювати прогулянкові стежки та оновити пірс», - додала Касарда. Окрім того, відремонтували котедж, де розміщені 4 номери класу "люкс". Також відремонтували майданчики для занять спортом та розчистили майданчик, де планують звести додаткові відпочинкові будиночки.У санаторії є всі можливості для лікування та відпочинку. Спочатку охочих оздоровитися обов’язково обстежує лікар, який призначає необхідні процедури. У «Проліску» переконані, що кожен гість від візиту має отримати максимальну користь, тож дуже прискіпливо ставляться до підбирання процедур для кожної людини. У закладі працюють кваліфіковані медсестри та лікарі, а також є сучасне обладнання для УЗД різних органів та суглобів, діагностичного обстеження серця, електрокардіографії, фонокардіографії тощо.Чимало людей віднайшли порятунок у реабілітаційному напрямку санаторію. Для лікувальної фізкультури тут є профілактор Євмінова, де терапія відбувається на похилій площині. Такі заняття дозволяють зняти напруження у міжхребцевих дисках, розвантажують хребет. За допомогою петлі Гліссона задіюють шийний відділ тощо.Окрім того, на унікальних тренажерах фінського виробництва разом із лікарем-реабілітологомпісля докладного введення усіх параметрів тіла людини, комп’ютер підбирає індивідуальну програму тренувань. Мінімальний лікувальниий курс - 12 тренувань, після 6-ти тренувань проводять проміжне тестування, аби переглянути результати роботи м’язів різних зон. До слова, придбати «круті тренажери» вдалося за кошти виграного гранту за програмою транскордонного співробітництва.Цікаво, що у санаторії є цікава новинка: реабілітаційна клітка – підвісна система, яка допомагає ефективно розслабляти м’язи та позбутися їхньої скутості. Клітка також є чудовим способом відновитися після травм.Окремо варто відзначити масажі – тут і кілька видів масажів обличчя, які допомагають повернути красу, і масаж у спеціальному костюмі, який «розганяє» лімфатичну систему, і магнітно-вакуумнй масаж. Загалом фахівці у «Проліску» роблять понад 10 видів масажів.Серед фаворитів у любителів «розслабляючих» процедур – фітобочка та інфрачервона сауна, яка прогріває тіло за нижчих температур, ніж звична сауна. У фітобочці можна попаритися із настоями трав, а згодом отримати ще й фітообгортування.У «Проліску» також є гірудотерапія та апітерапія. Лікування п’явками та бджолиними укусами призначають лише за консультацією лікаря. А є можливість спробувати «сон на бджолах» - у спеціальному будиночку подрімати під монотонний та заспокійливий гул бджіл.Цікаво, що процедуру також призначає лікар-невролог, адже вона ефективно допомагає лікувати невралгії. У закладі працюють біохімічна та бактеріологічна лабораторії, де фахівці роблять майже 100 видів аналізів.«Фішкою» «Проліску» є водолікувальний комплекс – бювети із мінеральною водою, яку подають різної температури залежно від приписів лікаря, а також басейни, яких в оздоровниці аж два. Один басейн, наповнений звичайною водою, має дві чаші, які відрізняються глибиною, адже одна призначена для купання дітей, а інша – для дорослих. Окрім того, тут працює водоспад та є функції гідромасажу.«Це ефективна допомога для людей, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом, серцево-судинною та нервовою системами», - розповіла головна медсестра санаторіюДругий басейн – мінеральний, наповнений концентрованою мінеральною водою, яку подають зі свердловини глибиною 1300 метрів. Цю натрієво-хлоридну воду підігрівають та подають для процедур. Щоправда, відвідувати такий басейн можуть люди віком від 12 років після направлення лікаря.Серед бальнеологічних процедур закладу – ванни та душі на будь-який смак: душ ВІШІ, який людина приймає лежачи у спеціальній камері, гідромасажна та перлинна ванни із різними режимами, підводний душ-масаж тощо. Такі процедури мають і косметичний, і лікувальний ефект, допомагають позбутися втоми, а для «повного релаксу» тут застосовують спеціальні бальнеологічні спа-масла.У спеціальній соляній шахті клієнти санаторію вдихають дрібнодисперсну сіль для лікування захворювань дихальних шляхів, а у фітобарі можна поласувати одним із десяти видів лікувальних чаїв чи кисневою пінкою.«Це кисневий коктейль, який насичує організм киснем, покращує метаболічні процеси і травлення. Дуже корисно дітям для покращення апетиту, і взагалі кисневу пінку можна вживати фактично всім, окрім людей із цукровим діабетом», - додала Панчук.Цікаво, що у «Проліску» практикують і світлолікування - методи фотонної терапії розробили спільно із Харківським науково-дослідним інститутом.«Залежно від довжини хвилі світло має різні лікувальні властивості. Наприклад, синє світло із відповідної матриці нормалізує імунні і центральну ендокринну систему, має протизапальну, антибактеріальну та розмоктуючу дію при набряках», - розповіла головна медсестра. Окрім кабінок для лікування світлом різної довжини із фотонними матрацами, тут є навіть фотонна шапочка, яку радять використовувати при вегето-судинних дистоніях та неврологічних захворюваннях.У «Проліску» працюють над тим, щоб відпочивальники отримували лише найкраще. Тому на кухні використовують продукти, які вирощені на підсобному господарстві санаторію. «Пролісок» має дві власні теплиці та вирощує свиней. Цікаво, що вже від початку березня відвідувачі санаторію мають змогу ласувати свіжою редискою, салатами, зеленню та огірками – поки ціни на базарі на ці продукти зашкалюють, у санаторії вирощують власні овочі.Протягом літа гості також їдять екологічно чисті, вирощені на власному городі продукти, а вже зараз санаторій готується до зими - тут щорічно заморожують до 15 тонн овочів та фруктів для своїх відпочивальників.«Хто приїхав сюди один раз, то майже точно повернеться. Ми – як маленька родина», - розповіла адміністратор. За словами жінки, 70% гостей санаторію все таки приїжджають оздоровитися, в ще 30% - аби просто відпочити. Таким чином, санаторій вже має багаторічних постійних клієнтів.Цікаво, що відпочити у волинських лісах їде чимало людей зі столиці, Харкова та Дніпра, а також є чимало іноземних гостей – переважно із Польщі, Німеччини і США.«Є родини, які приїжджають із року в рік вже з десяток років. Є такі, які вже мають «улюблені» кімнати, тому заздалегідь їх бронюють. Є родини, які приїжджають та живуть у нас навіть по 45 днів. Для людей, які приїжджають на такий довгий період, діють знижки», - додала Микало.У санаторії також є власний культурно-виховний центр, який опікується дозвіллям для відпочивальників. Для дітей є чудово обладнана дитяча кімната, де є іграшки на будь-який смак.Батьки, коли мають іти на процедуру, мають змогу залишити своїх діток із вихователями. Позитивні відгуки можна почути власне і від самих відпочивальників.«Я тут ще з 3 років. Тут мені дуже цікаво - і кінофільми показують в кінотеатрі, і дитячий майданчик, і в теніс можна пограти. Ми і на пляж любимо ходити, але зараз погода не дозволяє», - розповіла 10-річна, яка приїхала до «Проліску» із бабусею та сестрою. У бабусі дівчаток,, проблеми зі спиною, а одна із дівчаток видужує після операції. Родина дуже задоволена відпочинком у «Проліску».«О, нам тут дуже подобається. Ми тут третій день, але приїжджаємо вже вчетверте. Тут все дуже приємне – і лікарі, і обслуга, і медперсонал дуже хороший. Тут таке ставлення до хворих, як дійсно у матері до дитини. Ми вдячні директору санаторію – вона теж дуже приємна людина і входить у положення», - додала Тамара Бірець. Жінка каже, що із дівчатками їй довелся поїздити по різних санаторіях, але кращого, ніж «Пролісок», не бачила.