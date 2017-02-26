ПриватБанк допоможе зібрати школярів на навчання*

Форма, канцелярія, ранець - далеко не повний перелік необхідних речей для школяра. Аби передвересневий шопінг не спустошив гаманці батьків, ПриватБанк пропонує клієнтам низку кредитних продуктів.Після сезону відпусток гаманці зазвичай суттєво худнуть. А не за горами - навчальний рік, і школярам потрібна нова форма, приладдя та безліч інших необхідних дрібничок. Якщо ж потреби не встигають за прибутками, на допомогу прийде ПриватБанк.Фінансова установа пропонує скористатися карткою “Універсальна” (“Універсальна Gold”). Варто лише встановити потрібний кредитний ліміт і сміливо йти за покупками. Якщо повернути кошти протягом пільгового періоду - 55 днів, то навіть не доведеться платити за користування кредитними коштами. До речі, це стосується і покупок в інтернет-магазинах.Дороговартісні товари допоможе придбати сервіс “Оплата частинами”. Отримавши товар, покупець сплачує за нього рівними частинами протягом кількох місяців без жодних переплат. Якщо ж оплата відбуватиметься із власних коштів на картці “Універсальна”, то комісія не нараховуватиметься.А для ситуацій, коли готівка потрібна терміново, у ПриватБанку діє послуга швидкого кредитування. “Швидкі гроші” - це сервіс отримання необхідної суми на будь-яку картку клієнта. Сума кредиту може становити до 50 тисяч гривень у рамках ліміту “Оплата частинами”. Термін угоди - до 10 місяців, однак можливе й дострокове погашення. А перший платіж - лише через 30 днів після укладання договору. Кредит можна оформити як у відділенні, так і самостійно - у терміналі самообслуговування.Дізнатись свій ліміт по «Оплаті частинами» можна в Приват24 або відправивши SMS з текстом chast на номер 10060. Окрім того, за роз’ясненнями та консультаціями можна звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині.