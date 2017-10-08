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На Волині – рекордний врожай яблук. ВІДЕО

На Волині – рекордний врожай яблук. ВІДЕО
На Волині цього року - величезний врожай яблук, та аграрії кажуть, що переробити стільки плодів - неможливо.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Цього року яблука на Волині вродили на славу. Аграрії кажуть, що такого врожаю не пам’ятають останніх двадцять років.

Волинські аграрії цьогоріч відвели 1285 гектарів землі під яблуневі сади.

Кажуть, цього року врожай втричі вищий, ніж торік, а ціна - в шість разів нижча.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: яблука, врожай
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