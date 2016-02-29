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Волинському лісівнику Порошенко присвоїв звання «заслуженого»

Волинському лісівнику Порошенко присвоїв звання «заслуженого»
Лісничому Клітицького лісництва державного підприємства “Камінь-Каширське лісове господарство” Анатолію Бащуку указом Президента Петра Порошенка присвоїли звання “Заслужений лісівник України”.

Високого звання Анатолій Бащук удостоївся, як йдеться у тексті указу, “за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм”, -пише газета Полісся.

До речі, це вже не перша почесна державна нагорода у його активі.

Чотири року тому його за сумлінну працю нагородили нагрудним знаком державного агентства лісових ресурсів України “За бездоганну службу в державній лісовій охороні”.

Волинському лісівнику Порошенко присвоїв звання «заслуженого»

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Теги: нагорода, лісівник, Президент
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