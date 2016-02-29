Волинському лісівнику Порошенко присвоїв звання «заслуженого»

Анатолію Бащуку указом Президента Петра Порошенка присвоїли звання “Заслужений лісівник України”.



Високого звання Анатолій Бащук удостоївся, як йдеться у тексті указу, “за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм”, -пише газета



До речі, це вже не перша почесна державна нагорода у його активі.



Чотири року тому його за сумлінну працю нагородили нагрудним знаком державного агентства лісових ресурсів України “За бездоганну службу в державній лісовій охороні”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісничому Клітицького лісництва державного підприємства “Камінь-Каширське лісове господарство”указом Президентаприсвоїли звання “Заслужений лісівник України”.Високого звання Анатолій Бащук удостоївся, як йдеться у тексті указу, “за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм”, -пише газета Полісся До речі, це вже не перша почесна державна нагорода у його активі.Чотири року тому його за сумлінну працю нагородили нагрудним знаком державного агентства лісових ресурсів України “За бездоганну службу в державній лісовій охороні”.

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