Волинському лісівнику Порошенко присвоїв звання «заслуженого»
Сьогодні, 17:56
Лісничому Клітицького лісництва державного підприємства “Камінь-Каширське лісове господарство” Анатолію Бащуку указом Президента Петра Порошенка присвоїли звання “Заслужений лісівник України”.
Високого звання Анатолій Бащук удостоївся, як йдеться у тексті указу, “за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм”, -пише газета Полісся.
До речі, це вже не перша почесна державна нагорода у його активі.
Чотири року тому його за сумлінну працю нагородили нагрудним знаком державного агентства лісових ресурсів України “За бездоганну службу в державній лісовій охороні”.
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Високого звання Анатолій Бащук удостоївся, як йдеться у тексті указу, “за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм”, -пише газета Полісся.
До речі, це вже не перша почесна державна нагорода у його активі.
Чотири року тому його за сумлінну працю нагородили нагрудним знаком державного агентства лісових ресурсів України “За бездоганну службу в державній лісовій охороні”.
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