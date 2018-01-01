Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах,
Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +10…+13 градусів, удень підніметься до +24…+27.
Вітер південно-східний, південно-західний, південний і східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах,
Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +10…+13 градусів, удень підніметься до +24…+27.
Вітер південно-східний, південно-західний, південний і східний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 серпня
Сьогодні, 20:00
У трьох районах Волині запрацювали інклюзивно-ресурсні центри
Сьогодні, 19:45
Кому на Волині платять найбільше
Сьогодні, 19:12