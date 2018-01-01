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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 серпня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах,
Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +10…+13 градусів, удень підніметься до +24…+27.

Вітер південно-східний, південно-західний, південний і східний, 1-4 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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