Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 серпня





У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах,

Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +10…+13 градусів, удень підніметься до +24…+27.



Вітер південно-східний, південно-західний, південний і східний, 1-4 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах,Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +10…+13 градусів, удень підніметься до +24…+27.Вітер південно-східний, південно-західний, південний і східний, 1-4 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію