Пандуси на луцькому мосту заросли бур'яном. ФОТО

У Луцьку скаржаться на незадовільний стан пандусів на мосту, що на проспекті Перемоги.Про це на платформі "Відкрите місто" написалаЗа її словами, рослинність заважає пересуватися по пандусах."Знову виросли дерева і бур'ян. Заважали проїхати. Хіба не можна один раз привести в порядок ці неконтрольовані насадження і доглядати за ними?" - йдеться у повідомленні.