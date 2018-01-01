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Пандуси на луцькому мосту заросли бур'яном. ФОТО

Пандуси на луцькому мосту заросли бур'яном. ФОТО
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан пандусів на мосту, що на проспекті Перемоги.

Про це на платформі "Відкрите місто" написала Юлія Романюк.

За її словами, рослинність заважає пересуватися по пандусах.

"Знову виросли дерева і бур'ян. Заважали проїхати. Хіба не можна один раз привести в порядок ці неконтрольовані насадження і доглядати за ними?" - йдеться у повідомленні.

Пандуси на луцькому мосту заросли бур'яном. ФОТО
Пандуси на луцькому мосту заросли бур'яном. ФОТО

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Теги: благоустрій, міст, рослини
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