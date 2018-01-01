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Кому на Волині платять найбільше

Кому на Волині платять найбільше
Повідомили, які професії є найоплачуванішими на Волині.

Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині) у липні становила 7586 грн (в Україні – 9170 грн), що в 2,0 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 26,4% більше, ніж у липні 2017 року.

За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12642 грн) і фінансової та страхової діяльності (11530 грн), а серед видів промислової діяльності – у виробництві меблів (14509 грн), машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (12536 грн), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (12048 грн).

Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9130 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8235 грн, у будівельних організаціях – 7509 грн, в освітніх закладах – 6918 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6562 грн, установах охорони здоров’я – 5537 грн.

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Теги: зарплата, гроші, робота
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