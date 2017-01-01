Яхти, пальми та спорткари: луцький фотограф показав красу Монте-Карло
Сьогодні, 19:03
Луцький фотограф Юрій Косюк показав елітний район Монако.
Серію знімків з Монте-Карло він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Дорого богато", - так лаконічно він назвав фотодобірку.
На знімках фотографа - елітні спорткари, футуристична та традиційна архітектура, рівненькі дороги.
Довідково:
Монте-Карло — район Монако, відомий казино, пляжами та наявністю вищого суспільства. Іноді називається столицею Монако, хоч Монако як місто-держава не має столиці. В Монте-Карло починається та закінчується щорічне ралі «Монте-Карло». Крім того, по Монте-Карло проходить траса «Гран-прі Монако» в серії Формула-1.
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Серію знімків з Монте-Карло він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Дорого богато", - так лаконічно він назвав фотодобірку.
На знімках фотографа - елітні спорткари, футуристична та традиційна архітектура, рівненькі дороги.
Довідково:
Монте-Карло — район Монако, відомий казино, пляжами та наявністю вищого суспільства. Іноді називається столицею Монако, хоч Монако як місто-держава не має столиці. В Монте-Карло починається та закінчується щорічне ралі «Монте-Карло». Крім того, по Монте-Карло проходить траса «Гран-прі Монако» в серії Формула-1.
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