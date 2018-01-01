Заплановане – хоч плани й грандіозні – буде зроблено, – Савченко про субпроект

За кошти Світового банку у краї якісно змінюється надання допомоги кардіохворим.Одного з серпневих ранків біля центрального входу у Волинську обласну клінічну лікарню спостерігалося незвичне пожвавлення: чимало люду, великогабаритна вантажівка та спецтехніка. Дивизни ситуації додавав розібраний віконний проріз на другому поверсі. І поки найбільш цікаві озвучували власні версії цих подій, у медзаклад таким способом звантажували ангіограф «Philips» – надсучасне обладнання, закуплене у рамках реалізації в Україні проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей».Над втіленням у життя компонентів субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» працюють тривалий час. А результат, який необхідно забезпечити у підсумку, – зменшення рівня захворюваності, інвалідизації та смертності від серцево-судинних недуг.На початку 2018 року перше обладнання, закуплене за кошти позики Світового банку, отримали амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Це були портативні електрокардіографи. Нині, у серпні, матеріально-технічна база діючих амбулаторій уже поповнилася суттєво. І перелік поставленого чималий: стетофонендоскопи, тонометри, ваги, сумки-холодильники для біоматеріалу, сумки-укладки лікаря, небулайзери, офтальмоскопи, експрес-аналізатори сечі та крові з розхідниками, пульсоксиметри, апарати Ротта. Ще частину необхідного «первинка» отримає восени. Та й 2019-й без постачань не обійдеться.Також медичне обладнання і розхідні матеріали привезли у заклади охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги. Сприяють медикам у діагностиці й лікуванні портативні електрокардіографи, комплекти для холтерівського моніторування артеріального тиску та електрокардіограми, велоергометри, гематологічні аналізатори, вакуумні хірургічні аспіратори тощо.Найбільш вартісною закупівлею субпроекту стало придбання трьох ангіографів. Два з них – апарати виробництва «Canon» – надаватимуть послуги у Ковельській центральній районній та Луцькій міській клінічній лікарнях. Кожен із них вартував понад 600 тисяч доларів. Ця апаратура дозволяє проводити рентгенологічне дослідження судин і виявляти вади у розвитку чи пошкодження. З допомогою ангіографів лікуватимуть інфаркти та інсульти, встановлюватимуть стенти пацієнтам.А от ангіограф фірми «Philips» у вересні-жовтні запрацює у Волинській обласній клінічній лікарні (ВОКЛ). Він уже є у трійці найдорожчого устаткування, яким користуються у цьому закладі. Загалом же завдяки субпроекту в 2018-му лікарня отримала обладнання і розхідних матеріалів на майже 42 мільйони гривень.Особливо знаковим цей рік став для відділення електро-фізіологічних досліджень серця (аритмології) ВОКЛ, де найсучаснішою технікою обладнали рентген-операційний блок. Установка для проведення інвазивних електрофізіологічних досліджень серця із генератором для радіочастотних абляцій із помпою та програмованою електрокардіостимуляцією виробництва США дає можливість діагностувати та вилучати зони аритмії, додаткові шляхи проведення у серці, що дозволяє радикально позбавити пацієнта від недуги з допомогою оперативного втручання з міні-доступу, тобто через пункції судин, без накладання швів, без шрамів, без рубців.Такі втручання у медзакладі не робили останні 11 років, бо апаратура попередньої генерації вийшла з ладу і її демонтували. Нині ж їх ще й проводять на комфортних для пацієнта рентгенпроникних операційних столах. Також новий блок оснащений операційними німецькими світильниками. А проходить усе під візуальним рентгенконтролем, який забезпечує цифровий мобільний пересувний прилад високої роздільної здатності з можливістю проведення кардіоангіографії виробництва «Siemens». Тут краянам встановлюють пристрої для кардіостимуляції та кардіоверсії, які, як і все перелічене вище, лікарня отримала завдяки реалізації у краї субпроекту Світового банку і МОЗ України.До слова, також сучасними столами, лампою та аспіратором обладнана операційна відділення кардіохірургії ВОКЛ. Сюди ж надійшли оксигенатори з набором містралів та штучні клапани серця. Вкрай важливо, що ця закупівля дозволить суттєво знизити вартість оперативних втручань, бо саме ці розхідні матеріали краяни вже отримують безкоштовно.«Обладнання тут є, професіонали теж. У мене серце радіє», – зазначив голова Волинської облдержадміністраціїпід час визіту до ВОКЛ, влаштувавши там невеличку інспекцію постачань. Адже з часу призначення на посаду очільник краю поставив собі у пріоритет якісне та вчасне виконання заходів субпроекту й увесь час тримає ситуацію на контролі.Звичайно ж, на цьому матеріально-технічна допомога від Світового банку кардіохворим не припиниться. Бо у роботі – закупівля іншого, не менш необхідного обладнання.Щодо реконструкції та капітального ремонту приміщень під амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, то у цьому компоненті є зміни та поступ. У планах зафіксовано 48 об’єктів. Наразі тривають роботи на трьох із них – у Луцьку та Луцькому районі. Чимало договорів – на стадії підписання, тож найближчим часом будівельники візьмуться за десяток приміщень у різних районах області. По 17 об’єктах триває оцінка, на 18 приміщень потенційні підрядники готують пропозиції, оскільки конкурсні торги вже оголошено.У серпні відбулося вже друге постачання комп’ютерного обладнання. Його отримали заклади охорони здоров’я первинної ланки надання медичної допомоги. Це – один із кроків до цілковитої відмови від паперових карток та перехід до електронних.А загалом в ІТ-компоненті субпроекту – значний прогрес. Адже реєстр індивідуального серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської області функціонує з вересня 2017 року й у нього за рік уже внесено півмільйона пацієнтів-волинян. Торік улітку для ведення цієї інформаційної системи закупили комп’ютерне обладнання вартістю майже 300 тисяч доларів.Зараз триває робота над трансформацією продукту в єдиний реєстр пацієнтів Волинської області (незалежно від захворювання). Це, своєю чергою, потребувало додаткової комп’ютерної техніки з розрахунку забезпечення кожного працюючого лікаря первинної ланки окремим автоматизованим робочим місцем. З цим завданням успішно впоралися – 298 комплектів вартістю 836 доларів кожен, що складаються із ноутбука, багатофункціонального пристрою, периферійного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, уже розподілені та працюють.З літа тривають навчання медперсоналу для тих, хто не встиг пройти їх у 2017 році. У планах до кінця року – 100-відсоткове охоплення цільової аудиторії цими типами модулів.Важливою складовою субпроекту є виховання у населення дбайливого ставлення до власного здоров’я. Тож разом із медиками розробляється, виготовляється та поширюється друкована продукція з посилами щодо норм артеріального тиску, холестерину, глюкози та інших показників факторів ризику серцево-судинних недуг. А ще триває співпраця із засобами масової інформації. Журналісти присутні на передачі обладнання, представленні можливостей закупленої техніки та розхідних матеріалів, на собі перевіряють дію приладів й «асистують» при операціях. Все це – аби на власному досвіді переконати волинян, що допомогти людині, яка має проблеми із серцево-судинною системою, реально. І тут основну роль відіграє, найперше, вчасне звернення до лікаря у разі найменших тривожних симптомів.«Були хороша справа, гарні наміри, але мало дій. Сьогодні справа залишається хорошою, наміри – ще кращі, а дії – значно активніші. Заплановане (хоч плані й грандіозні) бде зроблено. Капітально відремонтують приміщення, все оснастять, до вже наявної техніки додадуться нові постачання. А економію на закупівлях, яка вже є і ще буде, дуже корисно застосуємо. Волиняни повинні бути обстежені, здорові і щасливі», – коротко окреслив майбутнє субпроекту Олександр Савченко.Ольга БУЛКОВСЬКА