Безлад і зупинка без скла: лучани обурені роботою комунальників. ФОТО

Мешканці луцької вулиці Дружби Народів невдоволені станом проведення благоустрою.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради"Сьогодні до мене звернулись мешканці бульвару Дружби Народів, які розчаровані таким доглядом благоустрою даної вулиці та відсутністю скла на зупинці, до речі, майже рік, а поряд в 100 метрах рідненький ЖЕК-2. Запитання одне у людей: не бачать чи не хочуть бачити", - написав Микола Романюк.За його словами, аби територію привели до ладу, підготують відповідне звернення.