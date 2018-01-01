Безлад і зупинка без скла: лучани обурені роботою комунальників. ФОТО
Сьогодні, 22:18
Мешканці луцької вулиці Дружби Народів невдоволені станом проведення благоустрою.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради Микола Романюк.
"Сьогодні до мене звернулись мешканці бульвару Дружби Народів, які розчаровані таким доглядом благоустрою даної вулиці та відсутністю скла на зупинці, до речі, майже рік, а поряд в 100 метрах рідненький ЖЕК-2. Запитання одне у людей: не бачать чи не хочуть бачити", - написав Микола Романюк.
За його словами, аби територію привели до ладу, підготують відповідне звернення.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради Микола Романюк.
"Сьогодні до мене звернулись мешканці бульвару Дружби Народів, які розчаровані таким доглядом благоустрою даної вулиці та відсутністю скла на зупинці, до речі, майже рік, а поряд в 100 метрах рідненький ЖЕК-2. Запитання одне у людей: не бачать чи не хочуть бачити", - написав Микола Романюк.
За його словами, аби територію привели до ладу, підготують відповідне звернення.
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