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Безлад і зупинка без скла: лучани обурені роботою комунальників. ФОТО

Безлад і зупинка без скла: лучани обурені роботою комунальників. ФОТО
Мешканці луцької вулиці Дружби Народів невдоволені станом проведення благоустрою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради Микола Романюк.

"Сьогодні до мене звернулись мешканці бульвару Дружби Народів, які розчаровані таким доглядом благоустрою даної вулиці та відсутністю скла на зупинці, до речі, майже рік, а поряд в 100 метрах рідненький ЖЕК-2. Запитання одне у людей: не бачать чи не хочуть бачити", - написав Микола Романюк.

За його словами, аби територію привели до ладу, підготують відповідне звернення.
Безлад і зупинка без скла: лучани обурені роботою комунальників. ФОТО
Безлад і зупинка без скла: лучани обурені роботою комунальників. ФОТО
Безлад і зупинка без скла: лучани обурені роботою комунальників. ФОТО
Безлад і зупинка без скла: лучани обурені роботою комунальників. ФОТО

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Теги: благоустрій, Луцьк
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