«Діти мають їздити безпечно»: у Володимирі контролюватимуть маршрутників





Про це йдеться на сайті міської ради.



Так, 30 серпня відбулась робоча нарада начальника управління житлово – комунального господарства і будівництва Віктора Фіщука із перевізниками міста.



Посадовець зазначив, що незабаром розпочнеться новий навчальний рік, тому всім перевізникам варто звернути увагу на стан автомобілів і неухильно дотримуватись безпеки перевезень школярів.



Під час наради також не оминули тему стану дорожньої інфраструктури міста, зокрема, якості дорожнього полотна, стану зупинок та місць зупинок на вимогу.

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