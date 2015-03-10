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«Діти мають їздити безпечно»: у Володимирі контролюватимуть маршрутників

«Діти мають їздити безпечно»: у Володимирі контролюватимуть маршрутників
У Володимирі-Волинському посилено перевірятимуть маршрутки.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Так, 30 серпня відбулась робоча нарада начальника управління житлово – комунального господарства і будівництва Віктора Фіщука із перевізниками міста.

Посадовець зазначив, що незабаром розпочнеться новий навчальний рік, тому всім перевізникам варто звернути увагу на стан автомобілів і неухильно дотримуватись безпеки перевезень школярів.

Під час наради також не оминули тему стану дорожньої інфраструктури міста, зокрема, якості дорожнього полотна, стану зупинок та місць зупинок на вимогу.

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Теги: маршрутки, Володимир-Волинський
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