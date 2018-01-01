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У луцькій гімназії на місці гардеробної зробили учительську

У луцькій гімназії на місці гардеробної зробили учительську
У луцькій гімназії №4 імені Модеста Левицького на місці, де колись був гардероб, обладнали сучасну учительську.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Кабінет зроблений за принципом відкритого простору і відокремлений від коридору скляним перегородженням.

Схожим чином обладнаний новий навчальний клас. Тут встановили нові парти, стільці, дошку.

До школи за 2018 рік у завезли більше 100 німецьких парт, що відповідають вимогам “Нової української школи”.

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Теги: освіта, Луцьк
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