У луцькій гімназії на місці гардеробної зробили учительську
Сьогодні, 07:48
У луцькій гімназії №4 імені Модеста Левицького на місці, де колись був гардероб, обладнали сучасну учительську.
Про це йдеться на сайті міської ради.
Кабінет зроблений за принципом відкритого простору і відокремлений від коридору скляним перегородженням.
Схожим чином обладнаний новий навчальний клас. Тут встановили нові парти, стільці, дошку.
До школи за 2018 рік у завезли більше 100 німецьких парт, що відповідають вимогам “Нової української школи”.
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Про це йдеться на сайті міської ради.
Кабінет зроблений за принципом відкритого простору і відокремлений від коридору скляним перегородженням.
Схожим чином обладнаний новий навчальний клас. Тут встановили нові парти, стільці, дошку.
До школи за 2018 рік у завезли більше 100 німецьких парт, що відповідають вимогам “Нової української школи”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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