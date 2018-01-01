У луцькій гімназії на місці гардеробної зробили учительську





Про це йдеться на сайті міської ради.



Кабінет зроблений за принципом відкритого простору і відокремлений від коридору скляним перегородженням.



Схожим чином обладнаний новий навчальний клас. Тут встановили нові парти, стільці, дошку.



До школи за 2018 рік у завезли більше 100 німецьких парт, що відповідають вимогам “Нової української школи”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій гімназії №4 імені Модеста Левицького на місці, де колись був гардероб, обладнали сучасну учительську.Про це йдеться на сайті міської ради.Кабінет зроблений за принципом відкритого простору і відокремлений від коридору скляним перегородженням.Схожим чином обладнаний новий навчальний клас. Тут встановили нові парти, стільці, дошку.До школи за 2018 рік у завезли більше 100 німецьких парт, що відповідають вимогам “Нової української школи”.

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