У садок на Волині дітей хочуть записати ще до народження. КУРЙОЗ





Це заяви, із якими батьки зверталися впродовж 2016-2018 років, повідомляє



Завідувач Лідія Смаль розповідає, що записуватися в дитсадок батьки поспішають здебільшого відразу після народження їхнього чада.



У ясельні групи діток набирають лише з двох років, проте батьки задовго до цього віку починають ламати голову над питанням, як влаштувати дитину в дитячий садок. Іноді це призводить до курйозних ситуацій, які доводять, що ідеальні батьки існують.



«У мене був такий випадок, коли жінка ще в роддомі, а тато вже прийшов дитину записувати. Я кажу: «Потрібна копія свідоцтва про народження», а він говорить: «Ще немає свідоцтва». Зійшлися на тому, що коли випишуть жінку з пологового, тоді й прийдуть», – розповідає Лідія Смаль.



Вона переконує, що підстав для хвилювання батьків немає, адже згідно черги усі дітки охоплені навчально-виховним процесом.



«Це дійсно правда, що як тільки дитя народилося, тато чи мама вже йдуть записувати його в садок. У нас всі написані батьками заяви чекають свого часу.



Тата і мами хвилюються, що їх дитя пізніше не візьмуть, тому звертаються відразу після народження немовляти. Це основна причина. Мамочки тепер прогресивні, часто ідуть працювати до виповнення дитиною трьох років, тому якнайшвидше «бронюють» місце в садочку.



Тим часом ясельні діти – це діти з 2-х до 3-х років, у нас є дві такі групи. Зараз ми ясельну групу вже набрали, усі дітки помістилися в нашому садку”, – каже завідувач дошкільної установи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДНЗ «Калинонька» селища Іваничі згідно черги зареєстровано 41 заяв від батьків діток, яким ще не виповнилося двох років.Це заяви, із якими батьки зверталися впродовж 2016-2018 років, повідомляє БУГ Завідувачрозповідає, що записуватися в дитсадок батьки поспішають здебільшого відразу після народження їхнього чада.У ясельні групи діток набирають лише з двох років, проте батьки задовго до цього віку починають ламати голову над питанням, як влаштувати дитину в дитячий садок. Іноді це призводить до курйозних ситуацій, які доводять, що ідеальні батьки існують.«У мене був такий випадок, коли жінка ще в роддомі, а тато вже прийшов дитину записувати. Я кажу: «Потрібна копія свідоцтва про народження», а він говорить: «Ще немає свідоцтва». Зійшлися на тому, що коли випишуть жінку з пологового, тоді й прийдуть», – розповідає Лідія Смаль.Вона переконує, що підстав для хвилювання батьків немає, адже згідно черги усі дітки охоплені навчально-виховним процесом.«Це дійсно правда, що як тільки дитя народилося, тато чи мама вже йдуть записувати його в садок. У нас всі написані батьками заяви чекають свого часу.Тата і мами хвилюються, що їх дитя пізніше не візьмуть, тому звертаються відразу після народження немовляти. Це основна причина. Мамочки тепер прогресивні, часто ідуть працювати до виповнення дитиною трьох років, тому якнайшвидше «бронюють» місце в садочку.Тим часом ясельні діти – це діти з 2-х до 3-х років, у нас є дві такі групи. Зараз ми ясельну групу вже набрали, усі дітки помістилися в нашому садку”, – каже завідувач дошкільної установи.

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