У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО





Про це йдеться на сайті Ківерцівьскої міської ради.



Роботи з відновлення дорожнього покриття виконала підрядна організація ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс». Виконання робіт було ускладнене наявністю на ділянці 13 водопровідних колодязів.



До початку робіт працівники Ківерцівської дільниці водопостачання філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» здійснили заміну водопровідної труби закупленої за кошти міського бюджету, для запобігання аварійних ситуацій на водопровідних мережах та руйнування відновленого дорожнього покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках виконання програми «Міські дороги» міста Ківерці на 2018 рік, завершились роботи з капітального ремонту вулиці Комунальна.Про це йдеться на сайті Ківерцівьскої міської ради.Роботи з відновлення дорожнього покриття виконала підрядна організація ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс». Виконання робіт було ускладнене наявністю на ділянці 13 водопровідних колодязів.До початку робіт працівники Ківерцівської дільниці водопостачання філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» здійснили заміну водопровідної труби закупленої за кошти міського бюджету, для запобігання аварійних ситуацій на водопровідних мережах та руйнування відновленого дорожнього покриття.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію