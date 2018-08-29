вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО

У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
У рамках виконання програми «Міські дороги» міста Ківерці на 2018 рік, завершились роботи з капітального ремонту вулиці Комунальна.

Про це йдеться на сайті Ківерцівьскої міської ради.

Роботи з відновлення дорожнього покриття виконала підрядна організація ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс». Виконання робіт було ускладнене наявністю на ділянці 13 водопровідних колодязів.

До початку робіт працівники Ківерцівської дільниці водопостачання філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» здійснили заміну водопровідної труби закупленої за кошти міського бюджету, для запобігання аварійних ситуацій на водопровідних мережах та руйнування відновленого дорожнього покриття.

У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці громади під Луцьком «складуться» квітами і висадять їх вздовж доріг
Сьогодні, 06:40
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:00
Знаменитий костел в Олиці. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:09
У Луцькому замку показуватимуть фінти на велосипедах
Сьогодні, 04:10
«Діти мають їздити безпечно»: у Володимирі контролюватимуть маршрутників
Сьогодні, 03:14
Схожі новини
У Луцьку «зняли» понад 6 мільйонів з ремонту доріг У Луцьку «зняли» понад 6 мільйонів з ремонту доріг
29 серпень, 12:48
На відремонтованій трасі Ковель – Жовква уже наносять розмітку На відремонтованій трасі Ковель – Жовква уже наносять розмітку
29 серпень, 12:30
У Володимирі після ремонту дороги «забули» про тротуари. ФОТО У Володимирі після ремонту дороги «забули» про тротуари. ФОТО
24 серпень, 17:20
Багатостраждальну дорогу до Прилуцького відремонтують Багатостраждальну дорогу до Прилуцького відремонтують
22 серпень, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці громади під Луцьком «складуться» квітами і висадять їх вздовж доріг
Сьогодні, 06:40
 0
У місті поблизу Луцька відремонтували дорогу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 06:00
 0
Знаменитий костел в Олиці. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:09
 0
У Луцькому замку показуватимуть фінти на велосипедах
Сьогодні, 04:10
 0
«Діти мають їздити безпечно»: у Володимирі контролюватимуть маршрутників
Сьогодні, 03:14
 0
Медіа
відео
1/8