Чому округи без депутатів у Луцьку досі без грошей





Про це пише



Замість того, аби розподілити існуючі кошти або додати гроші на реалізацію програми "Округи без депутатів", у Луцькраді вносять туди зміни у вигляді заміни двох слів. За ці зміни депутати голосували 29 серпня під час засідання сесії Луцькради.



Як пояснила начальник управління бюджету та фінансів Лілія Єлова, зміна в програмі стосується того, щоби виключити слово "поточний" ремонт житлових будинків. Оскільки поточний ремонт внесений в квартплату і не може фінансуватися з бюджету. Тому варто замінити це словом "капітальний" ремонт житлових будинків, який якраз може бути на умовах співфінансування і дасть можливість всім людям бути в рівних умовах.



Депутатка Луцькради Алла Надточій сказала, що, відповідно до цієї програми, виділено 1,2 мільйона гривень, які досі не розподілені, а сама програма досі недофінансована повністю.



"Коли вже ті кошти розподілені будуть і коли буде дофінансована програма, а це ще 1,200 мільйона гривень?", – поцікавилася Алла Надточій.



Лілія Єлова зазначила, що вирішили спочатку зібрати всі заяви (які подаватимуть до 31 серпня), а тоді вже в комплексі їх розглядати.



Варто нагадати, що про проблему нерівномірного фінансування округів заговорив ще минулого року депутат Андрій Покровський. Тоді виявилось, що в місті є 12 округів, які не мають свого представника у міській раді, натомість є округи з декількома "своїми" депутатами. Відповідно, депутати, перш за все, дбають про ті округи, які вони представляють, і кошти зі свого депутатського фонду здебільшого спрямовують саме туди.

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