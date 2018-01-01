Краса центрального парку Луцька у сутінках. ФОТО
Сьогодні, 23:28
Луцький фотограф Віктор Петрук показав, як виглядає Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки з настанням сутінок.
Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Як на мою скромну думку центральний міський парк все гарнішає і гарнішає. Гарний він в денну пору, а з настання сутінок змінюється.
І по своєму стає цікавий і гарнючий. Ну це все - як на мою скромну думку", - написав Петрук.
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Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Як на мою скромну думку центральний міський парк все гарнішає і гарнішає. Гарний він в денну пору, а з настання сутінок змінюється.
І по своєму стає цікавий і гарнючий. Ну це все - як на мою скромну думку", - написав Петрук.
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