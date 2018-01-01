Краса центрального парку Луцька у сутінках. ФОТО

Луцький фотографпоказав, як виглядає Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки з настанням сутінок.Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook."Як на мою скромну думку центральний міський парк все гарнішає і гарнішає. Гарний він в денну пору, а з настання сутінок змінюється.І по своєму стає цікавий і гарнючий. Ну це все - як на мою скромну думку", - написав Петрук.