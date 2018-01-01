У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 08:39
У Києві на перехресті вулиць Лобановського та Деміївської сталася смертельна аварія.
Про це пише dtp.kiev.ua.
Зазначають, що мотоцикліст збив пішохода.
Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.
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Про це пише dtp.kiev.ua.
Зазначають, що мотоцикліст збив пішохода.
Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.
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