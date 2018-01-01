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У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода. ФОТО

У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода. ФОТО
У Києві на перехресті вулиць Лобановського та Деміївської сталася смертельна аварія.

Про це пише dtp.kiev.ua.

Зазначають, що мотоцикліст збив пішохода.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.
У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода. ФОТО

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Теги: ДТП, авраія, Київ
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