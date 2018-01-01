У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода. ФОТО





Про це пише dtp.kiev.ua.



Зазначають, що мотоцикліст збив пішохода.



Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.



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