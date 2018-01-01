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Курс валют у Луцьку на 31 серпня

Курс валют у Луцьку на 31 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.046, а продаж - 28.369.

Євро при купівлі становить - 32.423, при продажу - 33.246.

Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.427.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.025, продаж - 7.665.

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Теги: курс валют, Луцьк
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