Правоохоронці вилучили бурштину майже на 3 мільйони гривень. ФОТО
Сьогодні, 09:46
На Рівненщині правоохоронці вилучили 197 кілограмів бурштину, який добували незаконно.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.
Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчого управління поліції та прокуратури області викрили місце зберігання «сонячного» каміння. Під час обшуку вилучили майже 200 кг незаконно видобутого бурштину.
На території Рівненської області правоохоронці на постійній основі проводять заходи з протидії незаконному видобуванню бурштину-сирцю, викриття та документування протиправної діяльності.
В ході кримінального провадження оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції встановили особу, яка може бути причетна до протиправної діяльності.
29 серпня, на підставі ухвали суду, працівники поліції та прокуратури провели санкціоновані обшуки в одному із сіл Рівненського району.
Під час обшуку вилучили 197 кг бурштину-сирцю різних фракцій, за попередніми даними вартість вилученого становить 2,8 мільйона гривень.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України.
На даний час проводяться заходи по встановленню каналів збуту обробленого бурштину та осіб, причетних до незаконної діяльності.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.
Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчого управління поліції та прокуратури області викрили місце зберігання «сонячного» каміння. Під час обшуку вилучили майже 200 кг незаконно видобутого бурштину.
На території Рівненської області правоохоронці на постійній основі проводять заходи з протидії незаконному видобуванню бурштину-сирцю, викриття та документування протиправної діяльності.
В ході кримінального провадження оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції встановили особу, яка може бути причетна до протиправної діяльності.
29 серпня, на підставі ухвали суду, працівники поліції та прокуратури провели санкціоновані обшуки в одному із сіл Рівненського району.
Під час обшуку вилучили 197 кг бурштину-сирцю різних фракцій, за попередніми даними вартість вилученого становить 2,8 мільйона гривень.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України.
На даний час проводяться заходи по встановленню каналів збуту обробленого бурштину та осіб, причетних до незаконної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Долгоиграющая пластинка! Одна сторона делает вид, что борется с нелегальной добычей, другая периодически выходит на "двухминутки гнева" и требует узаконить их деятельность. Одним словом, пока два вора обгладывают кости друг у друга, нашим поколениям достанется не лесной массив, а лунный пейзаж. Особняки местных мафиози, выросшие в районе добычи янтаря и "янтарные дома" в Италии, принадлежащие нашим высопоставленным "борцам" с этой самой мафией - две стороны этого явления. А всего то надо ввести смертную казнь за такое преступление перед природой и людьми. Да вот вопрос: а судьи кто? Это и есть заколдованный круг коррупции и беззакония. Одним словом, пока они не выгребут из-под земли все янтарное содержимое, не успокоятся. А затем местных аборигенов ждет судьба американских индейцев, проживающих ныне в резервациях - нищета, болезни и прочие прелести их легкомысленного отношения к природе, соучастия в экологическом геноциде самих себя. Эту чашу они должны испить до конца - так уж устроены. Когда наступит похмелье, аборигены будут чесать свою репу на затылке и бормотать: "На все воля божа...Хто ж міг подумати, що так станеться?" Аминь!
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