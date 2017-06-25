Правоохоронці вилучили бурштину майже на 3 мільйони гривень. ФОТО

На Рівненщині правоохоронці вилучили 197 кілограмів бурштину, який добували незаконно.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчого управління поліції та прокуратури області викрили місце зберігання «сонячного» каміння. Під час обшуку вилучили майже 200 кг незаконно видобутого бурштину.На території Рівненської області правоохоронці на постійній основі проводять заходи з протидії незаконному видобуванню бурштину-сирцю, викриття та документування протиправної діяльності.В ході кримінального провадження оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції встановили особу, яка може бути причетна до протиправної діяльності.29 серпня, на підставі ухвали суду, працівники поліції та прокуратури провели санкціоновані обшуки в одному із сіл Рівненського району.Під час обшуку вилучили 197 кг бурштину-сирцю різних фракцій, за попередніми даними вартість вилученого становить 2,8 мільйона гривень.Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України.На даний час проводяться заходи по встановленню каналів збуту обробленого бурштину та осіб, причетних до незаконної діяльності.