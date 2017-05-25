На Волині вкрали близько 10 тонн трансформаторної оливи
Сьогодні, 10:30
Директор з технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук розповів про проблемні моменти у підготовці до нового опалювального сезону.
Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За словами Володимира Перчука, перша проблема – стан зношених мереж, яких в області майже 3 тисячі кілометрів.
«Ми не в змозі за кошти на ремонти витягнути такий обсяг роботі», - зауважив він.
Друга проблема - у підготовці до зими – розкрадання майна, зокрема, трансформаторного масла. Його вкрали близько 10 тонн.
«Усі потуги поліції знайти хоча б одного злодюгу не увінчалися результатом», - обурився Перчук.
За інформацію про крадіїв оливи обіцяють винагороду, а також повну конфіденційність інформаторам.
Також у Луцьку значна кількість кабельних ліній знаходиться у ремонті і не було кому виконати роботи, адже частина працівників виїхала у Польщу. Нині роботу оптимізували.
Окрім того, 13 мільйонів гривень боргують обленерго «Луцькводоканал» - 9,7 мільйона, «Нововолинськводоканал» - 2,4 мільйона, Шахта №10 – 1,8 мільйона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За словами Володимира Перчука, перша проблема – стан зношених мереж, яких в області майже 3 тисячі кілометрів.
«Ми не в змозі за кошти на ремонти витягнути такий обсяг роботі», - зауважив він.
Друга проблема - у підготовці до зими – розкрадання майна, зокрема, трансформаторного масла. Його вкрали близько 10 тонн.
«Усі потуги поліції знайти хоча б одного злодюгу не увінчалися результатом», - обурився Перчук.
За інформацію про крадіїв оливи обіцяють винагороду, а також повну конфіденційність інформаторам.
Також у Луцьку значна кількість кабельних ліній знаходиться у ремонті і не було кому виконати роботи, адже частина працівників виїхала у Польщу. Нині роботу оптимізували.
Окрім того, 13 мільйонів гривень боргують обленерго «Луцькводоканал» - 9,7 мільйона, «Нововолинськводоканал» - 2,4 мільйона, Шахта №10 – 1,8 мільйона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:58
На Волині за кілька років не буде де захоронювати сміття
Сьогодні, 10:41
На Волині вкрали близько 10 тонн трансформаторної оливи
Сьогодні, 10:30
Держава боргує Волині майже 200 мільйонів за пільги
Сьогодні, 10:19
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО
Сьогодні, 10:14