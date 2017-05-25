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На Волині вкрали близько 10 тонн трансформаторної оливи

На Волині вкрали близько 10 тонн трансформаторної оливи
Директор з технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук розповів про проблемні моменти у підготовці до нового опалювального сезону.

Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами Володимира Перчука, перша проблема – стан зношених мереж, яких в області майже 3 тисячі кілометрів.

«Ми не в змозі за кошти на ремонти витягнути такий обсяг роботі», - зауважив він.

Друга проблема - у підготовці до зими – розкрадання майна, зокрема, трансформаторного масла. Його вкрали близько 10 тонн.

«Усі потуги поліції знайти хоча б одного злодюгу не увінчалися результатом», - обурився Перчук.

За інформацію про крадіїв оливи обіцяють винагороду, а також повну конфіденційність інформаторам.

Також у Луцьку значна кількість кабельних ліній знаходиться у ремонті і не було кому виконати роботи, адже частина працівників виїхала у Польщу. Нині роботу оптимізували.

Окрім того, 13 мільйонів гривень боргують обленерго «Луцькводоканал» - 9,7 мільйона, «Нововолинськводоканал» - 2,4 мільйона, Шахта №10 – 1,8 мільйона.

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Теги: трансформатор, олива
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