На Волині вкрали близько 10 тонн трансформаторної оливи

Директор з технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго»розповів про проблемні моменти у підготовці до нового опалювального сезону.Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.За словами Володимира Перчука, перша проблема – стан зношених мереж, яких в області майже 3 тисячі кілометрів.«Ми не в змозі за кошти на ремонти витягнути такий обсяг роботі», - зауважив він.Друга проблема - у підготовці до зими – розкрадання майна, зокрема, трансформаторного масла. Його вкрали близько 10 тонн.«Усі потуги поліції знайти хоча б одного злодюгу не увінчалися результатом», - обурився Перчук.За інформацію про крадіїв оливи обіцяють винагороду, а також повну конфіденційність інформаторам.Також у Луцьку значна кількість кабельних ліній знаходиться у ремонті і не було кому виконати роботи, адже частина працівників виїхала у Польщу. Нині роботу оптимізували.Окрім того, 13 мільйонів гривень боргують обленерго «Луцькводоканал» - 9,7 мільйона, «Нововолинськводоканал» - 2,4 мільйона, Шахта №10 – 1,8 мільйона.