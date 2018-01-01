У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+





За попередніми даними до суїциду їх довела скандальна гра МОМО, - пише



Самогубство сталося рано вранці, близько 6.40, 31 серпня. Тіла підлітків побачили випадкові перехожі, які й викликали поліцію, а також швидку допомогу на місце події.



Примітно, що біля тіл загиблих лежали пелюстки червоних троянд, які пара розсипала під час стрибка з будівлі.



Померлі підлітки також залишили прощальний лист, написаний на їх парній фотографії, зі словами "ми відчули цей довбаний світ".



Правоохоронці з'ясовують усі подробиці події. Очевидці інциденту відзначили, що виною тому, що сталося - небезпечна гра МОМО, яка набула популярності в соціальних мережах і є фактичним аналогом гри "Синій кит".



В Україні через гру МОМО постраждала 13-річна дівчинка з Кривого Рогу. Вона спробувала накласти на себе руки, розіславши друзям прощальне повідомлення. За словами однокласників, які прибігли до її дому, вона сиділа на підвіконні, звісивши ноги. Потім дівчинка затиснула пальцями ніс і стрибнула. Життя потерпілої вдалося врятувати, але її стан як і раніше залишається стабільно важким.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі пара закоханих підлітків зістрибнула з даху торгово-розважального центру "Міст-Сіті", який розташований у центральній частині міста.За попередніми даними до суїциду їх довела скандальна гра МОМО, - пише Обозреватель з посиланням на Інформатор.Самогубство сталося рано вранці, близько 6.40, 31 серпня. Тіла підлітків побачили випадкові перехожі, які й викликали поліцію, а також швидку допомогу на місце події.Примітно, що біля тіл загиблих лежали пелюстки червоних троянд, які пара розсипала під час стрибка з будівлі.Померлі підлітки також залишили прощальний лист, написаний на їх парній фотографії, зі словами "ми відчули цей довбаний світ".Правоохоронці з'ясовують усі подробиці події. Очевидці інциденту відзначили, що виною тому, що сталося - небезпечна гра МОМО, яка набула популярності в соціальних мережах і є фактичним аналогом гри "Синій кит".В Україні через гру МОМО постраждала 13-річна дівчинка з Кривого Рогу. Вона спробувала накласти на себе руки, розіславши друзям прощальне повідомлення. За словами однокласників, які прибігли до її дому, вона сиділа на підвіконні, звісивши ноги. Потім дівчинка затиснула пальцями ніс і стрибнула. Життя потерпілої вдалося врятувати, але її стан як і раніше залишається стабільно важким.

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