вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+

У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+
У Дніпрі пара закоханих підлітків зістрибнула з даху торгово-розважального центру "Міст-Сіті", який розташований у центральній частині міста.

За попередніми даними до суїциду їх довела скандальна гра МОМО, - пише Обозреватель з посиланням на Інформатор.

Самогубство сталося рано вранці, близько 6.40, 31 серпня. Тіла підлітків побачили випадкові перехожі, які й викликали поліцію, а також швидку допомогу на місце події.

Примітно, що біля тіл загиблих лежали пелюстки червоних троянд, які пара розсипала під час стрибка з будівлі.

Померлі підлітки також залишили прощальний лист, написаний на їх парній фотографії, зі словами "ми відчули цей довбаний світ".

Правоохоронці з'ясовують усі подробиці події. Очевидці інциденту відзначили, що виною тому, що сталося - небезпечна гра МОМО, яка набула популярності в соціальних мережах і є фактичним аналогом гри "Синій кит".

В Україні через гру МОМО постраждала 13-річна дівчинка з Кривого Рогу. Вона спробувала накласти на себе руки, розіславши друзям прощальне повідомлення. За словами однокласників, які прибігли до її дому, вона сиділа на підвіконні, звісивши ноги. Потім дівчинка затиснула пальцями ніс і стрибнула. Життя потерпілої вдалося врятувати, але її стан як і раніше залишається стабільно важким.

У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+
У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+
У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+
У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дніпро, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 31 серпня – 2 вересня
Сьогодні, 11:00
Назвали причину загибелі свиней на Волині
Сьогодні, 11:00
У Дніпрі двоє підлітків вчинили самогубство. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:58
На Волині за кілька років не буде де захоронювати сміття
Сьогодні, 10:41
На Волині вкрали близько 10 тонн трансформаторної оливи
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
У Дніпрі чоловік звів рахунки з життям у свій день народження У Дніпрі чоловік звів рахунки з життям у свій день народження
24 серпень, 17:08
На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду На Волині можуть створити групи реагування, які рятуватимуть атовців від суїциду
28 серпень, 08:34
Затримали турка, який організовував секс-тури з неповнолітніми. ВІДЕО Затримали турка, який організовував секс-тури з неповнолітніми. ВІДЕО
27 серпень, 16:17
У селі на Волині повісився дідусь У селі на Волині повісився дідусь
27 серпень, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні футболісти «Волині» тріумфували у Черкасах
Сьогодні, 11:56
 0
Скільки зарплати боргують волинські підприємства працівникам
Сьогодні, 11:45
 0
Водіїв попереджають про ускладнений рух на «Ягодині»
Сьогодні, 11:44
 0
У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а
Сьогодні, 11:43
 0
На курорті у Чорному морі вибухнув гідроцикл з туристами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8