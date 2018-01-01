На Волині грибники у лісі знайшли боєприпаси
Сьогодні, 11:22
На Волині піротехніки знищили три застарілих боєприпаси.
Так, 30 серпня знищили 3 артилерійські снаряди часів минулої війни, виявлені громадянами під час збирання грибів поблизу сіл Рокита Старовижівського та Дубове Ковельського районів, - інформує ДСНС у Волинській області.
Піротехніки ідентифікували їх як один 152-міліметровий та два 76-міліметрових артилерійські снаряди часів Другої світової війни та знищили їх в установленому порядку.
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Так, 30 серпня знищили 3 артилерійські снаряди часів минулої війни, виявлені громадянами під час збирання грибів поблизу сіл Рокита Старовижівського та Дубове Ковельського районів, - інформує ДСНС у Волинській області.
Піротехніки ідентифікували їх як один 152-міліметровий та два 76-міліметрових артилерійські снаряди часів Другої світової війни та знищили їх в установленому порядку.
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