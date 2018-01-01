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На Волині грибники у лісі знайшли боєприпаси

На Волині грибники у лісі знайшли боєприпаси
На Волині піротехніки знищили три застарілих боєприпаси.

Так, 30 серпня знищили 3 артилерійські снаряди часів минулої війни, виявлені громадянами під час збирання грибів поблизу сіл Рокита Старовижівського та Дубове Ковельського районів, - інформує ДСНС у Волинській області.

Піротехніки ідентифікували їх як один 152-міліметровий та два 76-міліметрових артилерійські снаряди часів Другої світової війни та знищили їх в установленому порядку.


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Теги: боєприпаси, грибники
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