На курорті у Чорному морі вибухнув гідроцикл з туристами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
На Чорному морі на одному з пляжів в районі Кабардинки у гідроцикла вибухнув водяний двигун.
На водному транспорті у той час катались двоє туристів, які отримали важкі травми, - пише ТСН.
Вони перебувають у відділенні реанімації в лікарні Геленджика.
За попередньою інформацією, один з відпочивальників - школяр, інший - дорослий чоловік. Гідроцикл вони взяли в оренду, але він виявився несправний.
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На водному транспорті у той час катались двоє туристів, які отримали важкі травми, - пише ТСН.
Вони перебувають у відділенні реанімації в лікарні Геленджика.
За попередньою інформацією, один з відпочивальників - школяр, інший - дорослий чоловік. Гідроцикл вони взяли в оренду, але він виявився несправний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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