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На курорті у Чорному морі вибухнув гідроцикл з туристами. ВІДЕО

На курорті у Чорному морі вибухнув гідроцикл з туристами. ВІДЕО
На Чорному морі на одному з пляжів в районі Кабардинки у гідроцикла вибухнув водяний двигун.

На водному транспорті у той час катались двоє туристів, які отримали важкі травми, - пише ТСН.

Вони перебувають у відділенні реанімації в лікарні Геленджика.

За попередньою інформацією, один з відпочивальників - школяр, інший - дорослий чоловік. Гідроцикл вони взяли в оренду, але він виявився несправний.


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Теги: гідроцикл, море
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