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Скільки зарплати боргують волинські підприємства працівникам

Скільки зарплати боргують волинські підприємства працівникам
На Волині загальна сума заборгованості з виплати заробітної зменшилась на 12,5%.

На 1 серпня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 15,3 млн.грн, з неї 12,7 млн.грн припадало на економічно активні підприємства, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у липні 2018р. зменшилась на 12,5%. На початок серпня п.р. 88,8% суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість.

Основну частину боргу утворено у містах Нововолинську (50,1%) та Луцьку (39,2%).

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Теги: зарплата, гроші, робота
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