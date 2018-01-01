Скільки зарплати боргують волинські підприємства працівникам





На 1 серпня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 15,3 млн.грн, з неї 12,7 млн.грн припадало на економічно активні підприємства, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.



Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у липні 2018р. зменшилась на 12,5%. На початок серпня п.р. 88,8% суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість.



Основну частину боргу утворено у містах Нововолинську (50,1%) та Луцьку (39,2%).



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