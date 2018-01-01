Юні футболісти «Волині» тріумфували у Черкасах

25-28 серпня підопічнітаз «Волині» U-9 брали участь у турнірі під назвою «CupAustralia», що відбувався у Черкасах.Змагання зібрали 16 команд з різних регіонів України, тому боротьба за головний приз обіцяла бути запеклою, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.І перший матч на груповому етапі юні «хрестоносці» грали якраз проти одного із господарів турніру – черкаського «Дніпра». Гра завершилася нелегкою перемогою волинян (2:1), а по інших суперниках групи «Волинь» U-9 пройшлася, як «бульдозер»: перемогли з рахунком 5:0 кременчуцький «Кремінь», та з рахунком 8:0 – київську «Оболонь».До півфінального квартету виходили переможці усіх чотирьох груп.Так, на півфінальному етапі волиняни здолали суперників з полтавської «Ворскли» – 4:1.А у вирішальному матчі підопічні Віктора Попка та Олександра Ярмощука змагалися із харківським «Металістом-1925». Завдяки голамтау нелегкому протистоянні наші хлопчики таки вирвали перемогу, а тому заслужено та беззаперечно тріумфували у змаганнях.з нашої команди визнали найкращим гравцем турніру, а самі юні футболісти «Волині» U-9 вкотре підкорюють вершини різноманітних національних турнірів.