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Юні футболісти «Волині» тріумфували у Черкасах

Юні футболісти «Волині» тріумфували у Черкасах
25-28 серпня підопічні Віктора Попка та Олександра Ярмощука з «Волині» U-9 брали участь у турнірі під назвою «CupAustralia», що відбувався у Черкасах.

Змагання зібрали 16 команд з різних регіонів України, тому боротьба за головний приз обіцяла бути запеклою, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.

І перший матч на груповому етапі юні «хрестоносці» грали якраз проти одного із господарів турніру – черкаського «Дніпра». Гра завершилася нелегкою перемогою волинян (2:1), а по інших суперниках групи «Волинь» U-9 пройшлася, як «бульдозер»: перемогли з рахунком 5:0 кременчуцький «Кремінь», та з рахунком 8:0 – київську «Оболонь».

До півфінального квартету виходили переможці усіх чотирьох груп.

Так, на півфінальному етапі волиняни здолали суперників з полтавської «Ворскли» – 4:1.

А у вирішальному матчі підопічні Віктора Попка та Олександра Ярмощука змагалися із харківським «Металістом-1925». Завдяки голам Захара Онищука та Івана Даценка у нелегкому протистоянні наші хлопчики таки вирвали перемогу, а тому заслужено та беззаперечно тріумфували у змаганнях.

Сергія Гордієнка з нашої команди визнали найкращим гравцем турніру, а самі юні футболісти «Волині» U-9 вкотре підкорюють вершини різноманітних національних турнірів.

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Теги: футбол
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