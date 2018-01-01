Юні футболісти «Волині» тріумфували у Черкасах
Сьогодні, 11:56
25-28 серпня підопічні Віктора Попка та Олександра Ярмощука з «Волині» U-9 брали участь у турнірі під назвою «CupAustralia», що відбувався у Черкасах.
Змагання зібрали 16 команд з різних регіонів України, тому боротьба за головний приз обіцяла бути запеклою, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.
І перший матч на груповому етапі юні «хрестоносці» грали якраз проти одного із господарів турніру – черкаського «Дніпра». Гра завершилася нелегкою перемогою волинян (2:1), а по інших суперниках групи «Волинь» U-9 пройшлася, як «бульдозер»: перемогли з рахунком 5:0 кременчуцький «Кремінь», та з рахунком 8:0 – київську «Оболонь».
До півфінального квартету виходили переможці усіх чотирьох груп.
Так, на півфінальному етапі волиняни здолали суперників з полтавської «Ворскли» – 4:1.
А у вирішальному матчі підопічні Віктора Попка та Олександра Ярмощука змагалися із харківським «Металістом-1925». Завдяки голам Захара Онищука та Івана Даценка у нелегкому протистоянні наші хлопчики таки вирвали перемогу, а тому заслужено та беззаперечно тріумфували у змаганнях.
Сергія Гордієнка з нашої команди визнали найкращим гравцем турніру, а самі юні футболісти «Волині» U-9 вкотре підкорюють вершини різноманітних національних турнірів.
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Змагання зібрали 16 команд з різних регіонів України, тому боротьба за головний приз обіцяла бути запеклою, - повідомили у прес-службі футбольного клубу.
І перший матч на груповому етапі юні «хрестоносці» грали якраз проти одного із господарів турніру – черкаського «Дніпра». Гра завершилася нелегкою перемогою волинян (2:1), а по інших суперниках групи «Волинь» U-9 пройшлася, як «бульдозер»: перемогли з рахунком 5:0 кременчуцький «Кремінь», та з рахунком 8:0 – київську «Оболонь».
До півфінального квартету виходили переможці усіх чотирьох груп.
Так, на півфінальному етапі волиняни здолали суперників з полтавської «Ворскли» – 4:1.
А у вирішальному матчі підопічні Віктора Попка та Олександра Ярмощука змагалися із харківським «Металістом-1925». Завдяки голам Захара Онищука та Івана Даценка у нелегкому протистоянні наші хлопчики таки вирвали перемогу, а тому заслужено та беззаперечно тріумфували у змаганнях.
Сергія Гордієнка з нашої команди визнали найкращим гравцем турніру, а самі юні футболісти «Волині» U-9 вкотре підкорюють вершини різноманітних національних турнірів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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