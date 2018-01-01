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Українська тенісистка обіграла другу «ракетку» світу на турнірі Великого шолому. ВІДЕО

Українська тенісистка обіграла другу «ракетку» світу на турнірі Великого шолому. ВІДЕО
Друга "ракетка" України та 46-таЛеся Цуренко у другому колі US Open обіграла другу ракетку світу Каролін Возняцкі – 6:4, 6:2.

Про це пише УкрІнформ.

Леся пробилася до третього кола заключного в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату США (US Open) у Нью-Йорку з загальним призовим фондом $53 млн.

Загалом матч тривав 1 годину 41 хвилину.

Нагадаємо, Леся Цуренко – 36-й номер рейтингу WTA. Каролін Возняцкі< займає другу сходинку цього рейтингу.


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Теги: Леся Цуренко, теніс
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