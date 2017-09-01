Свято першого дзвоника у луцькій школі №22. ФОТО
Сьогодні, 11:43
У комунальному закладі "Луцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради" на свято пешого дзвоника завітали сотні школярів та їхніх батьків.
Урочистості знагоди свята відбулися сьогодні, 1 вересня, на шкільному подвір'ї.
Малюки у цей день помітно нервувалися, тож раз-у-раз оберталися на батьків, аби впевнитися, що все добре. Переважна білшість школярів на лінійці прийшла із квітами для своїх вчителів, тож шкільне подвір'я майоріло барвами гладіолусів, чорнобривців та тоянд. Після того, як зазвучав гімн України, лінійка затихла та вишикувалася.
Директорка закладу Лариса Кучер розповіла, що цього року до школи прийдуть 157 першокласників, і навчальний зклад цьогоріч святкує 30-річчя, адже був заснований 1988 року. На святі також були присутні депутатка міької ради Алла Надточій і перший заступник міського голови Григорій Недопад.
Чи не найхвилюючішим моментом заходу став традиційний перший дзвінок, який дзвінко видзвонював у руках одинадцятикласників та першачків. Згодом школярі у супроводі класних керівнків вирушили на перший урок.
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Урочистості знагоди свята відбулися сьогодні, 1 вересня, на шкільному подвір'ї.
Малюки у цей день помітно нервувалися, тож раз-у-раз оберталися на батьків, аби впевнитися, що все добре. Переважна білшість школярів на лінійці прийшла із квітами для своїх вчителів, тож шкільне подвір'я майоріло барвами гладіолусів, чорнобривців та тоянд. Після того, як зазвучав гімн України, лінійка затихла та вишикувалася.
Директорка закладу Лариса Кучер розповіла, що цього року до школи прийдуть 157 першокласників, і навчальний зклад цьогоріч святкує 30-річчя, адже був заснований 1988 року. На святі також були присутні депутатка міької ради Алла Надточій і перший заступник міського голови Григорій Недопад.
Чи не найхвилюючішим моментом заходу став традиційний перший дзвінок, який дзвінко видзвонював у руках одинадцятикласників та першачків. Згодом школярі у супроводі класних керівнків вирушили на перший урок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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