У селищі на Волині сталася пожежа. ФОТО
Сьогодні, 12:47
У селищі на Волині через ймовірне коротке замикання електромережі сталася пожежа.
Про це повідомляє Район.Любомль.
У четвер, 30 серпня, близько 16 години виникла пожежа господарчої споруди у селищі Головне.
«Знищено шиферну покрівлю, прибудову розміром 1,5х4 м, млин, сільськогосподарський інвентар, 2 тони сіна та 2 тони соломи. Пошкоджено стіни. На виклик виїжджали ДПРЧ №10 міста Любомль, два автомобіля МПО Головне», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
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Про це повідомляє Район.Любомль.
У четвер, 30 серпня, близько 16 години виникла пожежа господарчої споруди у селищі Головне.
«Знищено шиферну покрівлю, прибудову розміром 1,5х4 м, млин, сільськогосподарський інвентар, 2 тони сіна та 2 тони соломи. Пошкоджено стіни. На виклик виїжджали ДПРЧ №10 міста Любомль, два автомобіля МПО Головне», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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