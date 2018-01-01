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У селищі на Волині сталася пожежа. ФОТО

У селищі на Волині сталася пожежа. ФОТО
У селищі на Волині через ймовірне коротке замикання електромережі сталася пожежа.

Про це повідомляє Район.Любомль.

У четвер, 30 серпня, близько 16 години виникла пожежа господарчої споруди у селищі Головне.

«Знищено шиферну покрівлю, прибудову розміром 1,5х4 м, млин, сільськогосподарський інвентар, 2 тони сіна та 2 тони соломи. Пошкоджено стіни. На виклик виїжджали ДПРЧ №10 міста Любомль, два автомобіля МПО Головне», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

У селищі на Волині сталася пожежа. ФОТО
У селищі на Волині сталася пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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