У селищі на Волині сталася пожежа. ФОТО





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У четвер, 30 серпня, близько 16 години виникла пожежа господарчої споруди у селищі Головне.



«Знищено шиферну покрівлю, прибудову розміром 1,5х4 м, млин, сільськогосподарський інвентар, 2 тони сіна та 2 тони соломи. Пошкоджено стіни. На виклик виїжджали ДПРЧ №10 міста Любомль, два автомобіля МПО Головне», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі на Волині через ймовірне коротке замикання електромережі сталася пожежа.Про це повідомляє Район.Любомль У четвер, 30 серпня, близько 16 години виникла пожежа господарчої споруди у селищі Головне.«Знищено шиферну покрівлю, прибудову розміром 1,5х4 м, млин, сільськогосподарський інвентар, 2 тони сіна та 2 тони соломи. Пошкоджено стіни. На виклик виїжджали ДПРЧ №10 міста Любомль, два автомобіля МПО Головне», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту

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