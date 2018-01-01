Під гаслом «Вперше»: луцька школа №27 відкрила свої двері. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:30
Луцький ліцей №27 вперше відкрив свої двері для учнів.
Урочистості розпочалися дещо нетрадиційно. Тоді як свято першого дзвоника у всіх закладах освіти стартувало о 9:00, у школі №27 - об 11:00 та під звуки оркестру.
Задовго до початку дійства двір школи наповнився дитячим гамором. Першачки прийшли з величезними букетами, старшокласники - із цукерками для вчителів, а батьки та родина учнів майже не випускали з рук фотоапарати і камери.
День знань у новозбудованій школі відкрив директор Віталій Бондар. Спочатку усі присутні виконали гімн, опісля - вшанували полеглих Героїв хвилиною мовчання.
"Сьогодні величний день не лише для Луцька та Волині, а й для всієї України. Сьогодні ми відкриваємо школу, яка відповідає європейським стандартам. Знаменно й те, що 27-ма школа відкриває свої двері за декілька днів після 27-ї річниці незалежності", - сказав Віталій Бондар.
Загалом школа розрахована на 630 учнів. Цьогоріч заяви на навчання у закладі освіти подали 510 охочих, із них 121 першокласник. У ліцеї працюватиме три групи продовженого дня.
Щоправда, у школі поки немає спортзалу, тож доки його не побудують, діти будуть займатися спортом на вулиці та в ігрових кімнатах, а з настанням холодів – у школах №10 чи №15.
У свою чергу, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт висловив вдячність голові Волинської ОДА Олександру Савченку та нардепу Ігорю Лапіну, котрі віднайшли гроші для будівництва першої за часів незалежності школи у Луцьку.
"Добудувати цю школу було вкрай складно і лише спільна робота дала результати. Вітаю усіх з 1 вересня, із першим дзвоником, який вперше пролунає у цій школі, куди ми вперше прийшли. Відкриття цього навчального закладу відбувається під гаслом "Вперше", - відзначив Пустовіт.
Присутній на святі нардеп Ігор Лапін не був багатослівним, однак його виступ підтримали всі:
"Хочу подякувати атовцям, які погодилися почекати з будівництвом реабілітаційного центру на користь школи".
Усі причетні до будівництва школи отримали відзнаки, а представники влади та будівельники, зокрема, директор "Житлобуд-2" Леонід Стефанович, отримали нагороди від ліцею "За подарований храм науки".
"Пам'ятаю, як 7 років тому ми закладали капсулу на будівництво школи. Хочу згадати покійних Бориса Клімчука та Миколу Романюка, адже ця школа - їх починання. Ми радіємо і, може, я навіть більше, ніж учні і батьки, що ми відкриваємо цей заклад", - відзначив Леонід Стефанович. І вручив першокласникам символічний ключ від ліцею.
Представники духовенства на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом освятили ліцей №27.
Опісля директор ліцею разом з учнями урочисто перерізали стрічку і школярі вирушили у новенькі класи на перший урок.
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Урочистості розпочалися дещо нетрадиційно. Тоді як свято першого дзвоника у всіх закладах освіти стартувало о 9:00, у школі №27 - об 11:00 та під звуки оркестру.
Задовго до початку дійства двір школи наповнився дитячим гамором. Першачки прийшли з величезними букетами, старшокласники - із цукерками для вчителів, а батьки та родина учнів майже не випускали з рук фотоапарати і камери.
День знань у новозбудованій школі відкрив директор Віталій Бондар. Спочатку усі присутні виконали гімн, опісля - вшанували полеглих Героїв хвилиною мовчання.
"Сьогодні величний день не лише для Луцька та Волині, а й для всієї України. Сьогодні ми відкриваємо школу, яка відповідає європейським стандартам. Знаменно й те, що 27-ма школа відкриває свої двері за декілька днів після 27-ї річниці незалежності", - сказав Віталій Бондар.
Загалом школа розрахована на 630 учнів. Цьогоріч заяви на навчання у закладі освіти подали 510 охочих, із них 121 першокласник. У ліцеї працюватиме три групи продовженого дня.
Щоправда, у школі поки немає спортзалу, тож доки його не побудують, діти будуть займатися спортом на вулиці та в ігрових кімнатах, а з настанням холодів – у школах №10 чи №15.
У свою чергу, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт висловив вдячність голові Волинської ОДА Олександру Савченку та нардепу Ігорю Лапіну, котрі віднайшли гроші для будівництва першої за часів незалежності школи у Луцьку.
"Добудувати цю школу було вкрай складно і лише спільна робота дала результати. Вітаю усіх з 1 вересня, із першим дзвоником, який вперше пролунає у цій школі, куди ми вперше прийшли. Відкриття цього навчального закладу відбувається під гаслом "Вперше", - відзначив Пустовіт.
Присутній на святі нардеп Ігор Лапін не був багатослівним, однак його виступ підтримали всі:
"Хочу подякувати атовцям, які погодилися почекати з будівництвом реабілітаційного центру на користь школи".
Усі причетні до будівництва школи отримали відзнаки, а представники влади та будівельники, зокрема, директор "Житлобуд-2" Леонід Стефанович, отримали нагороди від ліцею "За подарований храм науки".
"Пам'ятаю, як 7 років тому ми закладали капсулу на будівництво школи. Хочу згадати покійних Бориса Клімчука та Миколу Романюка, адже ця школа - їх починання. Ми радіємо і, може, я навіть більше, ніж учні і батьки, що ми відкриваємо цей заклад", - відзначив Леонід Стефанович. І вручив першокласникам символічний ключ від ліцею.
Представники духовенства на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом освятили ліцей №27.
Опісля директор ліцею разом з учнями урочисто перерізали стрічку і школярі вирушили у новенькі класи на перший урок.
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Коментарі 1
Вітаємо затамтамівський район з відкриттям школи. Лапін, Стефанович... це все зрозуміло. А що на відкритті навчального закладу робили вуйки з кадилами? І не просто вуйки, а випускники Ленінградської духовної семінарії, в якій найулюбленішим викладачем був сам Кірілл?
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