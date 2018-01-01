Під гаслом «Вперше»: луцька школа №27 відкрила свої двері. ФОТОРЕПОРТАЖ

Луцький ліцей №27 вперше відкрив свої двері для учнів.Урочистості розпочалися дещо нетрадиційно. Тоді як свято першого дзвоника у всіх закладах освіти стартувало о 9:00, у школі №27 - об 11:00 та під звуки оркестру.Задовго до початку дійства двір школи наповнився дитячим гамором. Першачки прийшли з величезними букетами, старшокласники - із цукерками для вчителів, а батьки та родина учнів майже не випускали з рук фотоапарати і камери.День знань у новозбудованій школі відкрив директор. Спочатку усі присутні виконали гімн, опісля - вшанували полеглих Героїв хвилиною мовчання."Сьогодні величний день не лише для Луцька та Волині, а й для всієї України. Сьогодні ми відкриваємо школу, яка відповідає європейським стандартам. Знаменно й те, що 27-ма школа відкриває свої двері за декілька днів після 27-ї річниці незалежності", - сказав Віталій Бондар.Загалом школа розрахована на 630 учнів. Цьогоріч заяви на навчання у закладі освіти подали 510 охочих, із них 121 першокласник. У ліцеї працюватиме три групи продовженого дня.Щоправда, у школі поки немає спортзалу, тож доки його не побудують, діти будуть займатися спортом на вулиці та в ігрових кімнатах, а зУ свою чергу, в.о. мера Луцькависловив вдячність голові Волинської ОДАта нардепу, котрі віднайшли гроші для будівництва першої за часів незалежності школи у Луцьку."Добудувати цю школу було вкрай складно і лише спільна робота дала результати. Вітаю усіх з 1 вересня, із першим дзвоником, який вперше пролунає у цій школі, куди ми вперше прийшли. Відкриття цього навчального закладу відбувається під гаслом "Вперше", - відзначив Пустовіт.Присутній на святі нардеп Ігор Лапін не був багатослівним, однак його виступ підтримали всі:"Хочу подякувати атовцям, які погодилися почекати з будівництвом реабілітаційного центру на користь школи".Усі причетні до будівництва школи отримали відзнаки, а представники влади та будівельники, зокрема, директор "Житлобуд-2", отримали нагороди від ліцею "За подарований храм науки"."Пам'ятаю, як 7 років тому ми закладали капсулу на будівництво школи. Хочу згадати покійнихта, адже ця школа - їх починання. Ми радіємо і, може, я навіть більше, ніж учні і батьки, що ми відкриваємо цей заклад", - відзначив Леонід Стефанович. І вручив першокласникам символічний ключ від ліцею.Представники духовенства на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом освятили ліцей №27.Опісля директор ліцею разом з учнями урочисто перерізали стрічку і школярі вирушили у новенькі класи на перший урок.