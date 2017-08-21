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У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО

У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО
У Ковелі нарікають на аварійний стан гойдалки в одному з дворів міста.

Про це у спільноті КовельLife повідомив Богдан Мініч.

Він зазначив, що я гойдалка знаходиться на вулиці Вололимирській, 87.

"Зверніть увагу Ковельська міська рада, Vira Fedosyuk, давайте не будемо чекати поки поламає чиюсь дитину", - йдеться у дописі.


У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО
У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО
У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО
У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО
У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО
У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО




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Теги: гойдалка, благоустрій, скарга, Ковель
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