У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО
Сьогодні, 12:56
У Ковелі нарікають на аварійний стан гойдалки в одному з дворів міста.
Про це у спільноті КовельLife повідомив Богдан Мініч.
Він зазначив, що я гойдалка знаходиться на вулиці Вололимирській, 87.
"Зверніть увагу Ковельська міська рада, Vira Fedosyuk, давайте не будемо чекати поки поламає чиюсь дитину", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті КовельLife повідомив Богдан Мініч.
Він зазначив, що я гойдалка знаходиться на вулиці Вололимирській, 87.
"Зверніть увагу Ковельська міська рада, Vira Fedosyuk, давайте не будемо чекати поки поламає чиюсь дитину", - йдеться у дописі.
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