У ковельському дворі стоїть небезпечна гойдалка. ФОТО





Про це у спільноті КовельLife повідомив Богдан Мініч.



Він зазначив, що я гойдалка знаходиться на вулиці Вололимирській, 87.



"Зверніть увагу Ковельська міська рада, Vira Fedosyuk, давайте не будемо чекати поки поламає чиюсь дитину", - йдеться у дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі нарікають на аварійний стан гойдалки в одному з дворів міста.Про це у спільноті КовельLife повідомивВін зазначив, що я гойдалка знаходиться на вулиці Вололимирській, 87."Зверніть увагу Ковельська міська рада, Vira Fedosyuk, давайте не будемо чекати поки поламає чиюсь дитину", - йдеться у дописі.

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