3 причини, чому варто відвідати «ПортCity» 1 вересня*





Любите танцювати? О 17:00 на арені розваг «Generator City» відбудеться дискотека «РоллерDisco». Запальні танці на роликах не залишать байдужими нікого!



Любите дивитися фільми? У кінотеатрі Premier City діятимуть спеціальні ціни для школярів та студентів. А ви вже бачили фільм «Альфа»? Ні? Тоді не пропустіть свій шанс 1 вересня.



Любите шопінг? У ТРЦ «ПортCity» нові осінні колекції, які захоплюють своїми барвами.



Проведіть 1 вересня, релаксуючи, у ТРЦ «ПортCity»!



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