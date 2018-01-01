3 причини, чому варто відвідати «ПортCity» 1 вересня*
Сьогодні, 13:11
Розповіли, чому 1 вересня варто провести у ТРЦ «ПортCity».
Любите танцювати? О 17:00 на арені розваг «Generator City» відбудеться дискотека «РоллерDisco». Запальні танці на роликах не залишать байдужими нікого!
Любите дивитися фільми? У кінотеатрі Premier City діятимуть спеціальні ціни для школярів та студентів. А ви вже бачили фільм «Альфа»? Ні? Тоді не пропустіть свій шанс 1 вересня.
Любите шопінг? У ТРЦ «ПортCity» нові осінні колекції, які захоплюють своїми барвами.
Проведіть 1 вересня, релаксуючи, у ТРЦ «ПортCity»!
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Любите танцювати? О 17:00 на арені розваг «Generator City» відбудеться дискотека «РоллерDisco». Запальні танці на роликах не залишать байдужими нікого!
Любите дивитися фільми? У кінотеатрі Premier City діятимуть спеціальні ціни для школярів та студентів. А ви вже бачили фільм «Альфа»? Ні? Тоді не пропустіть свій шанс 1 вересня.
Любите шопінг? У ТРЦ «ПортCity» нові осінні колекції, які захоплюють своїми барвами.
Проведіть 1 вересня, релаксуючи, у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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