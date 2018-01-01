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На Волині викрили шахрая, який обдурив волинян на 400 тисяч гривень. ФОТО

На Волині викрили шахрая, який обдурив волинян на 400 тисяч гривень. ФОТО
Волинські правоохоронці викрили 33-річного жителя Горохівського району, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Підозрюваний з 2013 року, як правило, під приводом позики, отримував від жителів області гроші, які згодом витрачав на власний розсуд.

Окрім цього, будучи фізичною особою-підприємцем, з грудня 2015 року по лютий 2016 року, він використовував найману працю двох працівників по обробці деревини на цеху без належного оформлення трудових відносин, чим порушив їхні права на соціальні гарантії з охорони та забезпечення належних умов праці.

Загальна сума завданих матеріальних збитків потерпілим наразі становить понад 400 тис. грн.

Слідчі оголосили волинянину про підозру у вчиненні 5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (шахрайство вчинене у великих розмірах), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

У слідства є обґрунтовані підстави вважати, що від дій підозрюваного постраждало значно більше осіб.

Поліцейські звертаються до громадян – у випадку, якщо ви стали жертвою, вказаного чоловіка, чи володієте іншою важливою інформацією про підозрюваного, неодмінно зверніться в Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області за номерами телефонів +380954335437 або 102, чи за адресою: Луцьк вул. Грибоєдова, 2.
На Волині викрили шахрая, який обдурив волинян на 400 тисяч гривень. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, шахрай
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Коментарі 1
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Що за фотка? Де імя .фамілія? Звідки він. Скільки років. Що за брєд. Одна фотка і то якась галіма
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