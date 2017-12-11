У Львові посеред вулиці замертво впала пенсіонерка





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає



Інцидент трапився у п'ятницю, 31 серпня.



Це сталось на зупинці громадського транспорту.



Як відомо, об 11:50 правоохоронців повідомили про те, що жінка на площі знепритомніла, впала та померла ще до приїзду медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові на проспекті Свободи раптово померла жінка.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає ТСН Інцидент трапився у п'ятницю, 31 серпня.Це сталось на зупинці громадського транспорту.Як відомо, об 11:50 правоохоронців повідомили про те, що жінка на площі знепритомніла, впала та померла ще до приїзду медиків.

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