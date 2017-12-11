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У Львові посеред вулиці замертво впала пенсіонерка

У Львові посеред вулиці замертво впала пенсіонерка
У Львові на проспекті Свободи раптово померла жінка.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає ТСН.

Інцидент трапився у п'ятницю, 31 серпня.

Це сталось на зупинці громадського транспорту.

Як відомо, об 11:50 правоохоронців повідомили про те, що жінка на площі знепритомніла, впала та померла ще до приїзду медиків.

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Теги: смерть, Львів
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