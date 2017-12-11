У Львові посеред вулиці замертво впала пенсіонерка
Сьогодні, 13:45
У Львові на проспекті Свободи раптово померла жінка.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає ТСН.
Інцидент трапився у п'ятницю, 31 серпня.
Це сталось на зупинці громадського транспорту.
Як відомо, об 11:50 правоохоронців повідомили про те, що жінка на площі знепритомніла, впала та померла ще до приїзду медиків.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області, передає ТСН.
Інцидент трапився у п'ятницю, 31 серпня.
Це сталось на зупинці громадського транспорту.
Як відомо, об 11:50 правоохоронців повідомили про те, що жінка на площі знепритомніла, впала та померла ще до приїзду медиків.
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