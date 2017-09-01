Піонерські краватки та білі колготи: якими були волинські віпи у шкільні роки. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Сьогодні тисячі школярів переступлять поріг шкіл уперше після канікул. А десятки навчальних закладі заповняться щасливими усмішками, яскравими букетами та голосним сміхом.
Чи знає хтось, ким вони виростуть, чи стануть великими політиками, співаками, а може й просто класними професіоналами своєї справи? Напевно, цього не знає ніхто.
Цікаво, а якими були відомі волиняни у школі? Який вони мали вигляд і чи схожі на себе теперішніх?
Пропонуємо подивитися на них у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
У матеріалі використані публікації видань Волинь24 та Перший.
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Чи знає хтось, ким вони виростуть, чи стануть великими політиками, співаками, а може й просто класними професіоналами своєї справи? Напевно, цього не знає ніхто.
Цікаво, а якими були відомі волиняни у школі? Який вони мали вигляд і чи схожі на себе теперішніх?
Пропонуємо подивитися на них у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Модель, власниця модельного агентства «Grace Model House» та організатор першого у місті «Lutsk Fashion Weekend» Анна Тріль
У матеріалі використані публікації видань Волинь24 та Перший.
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