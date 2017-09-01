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Піонерські краватки та білі колготи: якими були волинські віпи у шкільні роки. ФОТО

Піонерські краватки та білі колготи: якими були волинські віпи у шкільні роки. ФОТО
Сьогодні тисячі школярів переступлять поріг шкіл уперше після канікул. А десятки навчальних закладі заповняться щасливими усмішками, яскравими букетами та голосним сміхом.

Чи знає хтось, ким вони виростуть, чи стануть великими політиками, співаками, а може й просто класними професіоналами своєї справи? Напевно, цього не знає ніхто.

Цікаво, а якими були відомі волиняни у школі? Який вони мали вигляд і чи схожі на себе теперішніх?

Пропонуємо подивитися на них у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.

Речниця прокуратури Волині Наталка Мурахевич
Речниця прокуратури Волині Наталка Мурахевич
Керівник регіонального прес-офісу ПриватБанку на Волині Владислава Жорняк
Керівник регіонального прес-офісу ПриватБанку на Волині Владислава Жорняк
Керівник ГО«Volfest» Валерій Пельц
Керівник ГО«Volfest» Валерій Пельц
Координатор проекту «Меценати для солдата» Руслан Теліпський
Координатор проекту «Меценати для солдата» Руслан Теліпський
Співачка Тетяна Власова
Співачка Тетяна Власова
Депутат Луцької міської ради Юлія Дацюк
Депутат Луцької міської ради Юлія Дацюк
Помічник народного депутата Олександр Пиза
Помічник народного депутата Олександр Пиза
Професор Луцького НТУ Тарас Божидарнік
Професор Луцького НТУ Тарас Божидарнік
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський
Модель, власниця модельного агентства «Grace Model House» та організатор першого у місті «Lutsk Fashion Weekend» Анна Тріль
Модель, власниця модельного агентства «Grace Model House» та організатор першого у місті «Lutsk Fashion Weekend» Анна Тріль
Головний редактор інтернет-видання «Волинь24» Юрій Ричук
Головний редактор інтернет-видання «Волинь24» Юрій Ричук
Радіо- та фест-ведуча Вікторія Жуковська
Радіо- та фест-ведуча Вікторія Жуковська
Режисерка Вікторія Поліщук
Режисерка Вікторія Поліщук
Екс-заступник луцького мера Тарас Яковлев
Екс-заступник луцького мера Тарас Яковлев
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик
Депутат Луцької міської ради Микола Яручик


У матеріалі використані публікації видань Волинь24 та Перший.

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Теги: фото, перше вересня, відомі волиняни
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