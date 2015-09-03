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Поблизу Володимира вшанували жертв Голокосту

Поблизу Володимира вшанували жертв Голокосту
Поблизу села П’ятидні Володимир-Волинського району на території меморіального комплексу жертвам голокосту вшанували пам’ять розстріляних євреїв у гето протягом 1942-1943 років.

На території комплексу зібралося понад два десятки людей, аби помолитися за загиблих, - пише Буг.

Так, в роки нациської репресії у Володимирі-Волинському було розстріляно близько 25 тисяч євреїв. На території меморіального комплексу знаходяться три братні могили, де відбувалися основні розстріли. Як неодноразово наголошував голова єврейської громади Володимир Музиченко, могил на території комплексу набагато більше.

Після коротких промов, присутні запалили шість лампадок біля пам’ятного знаку, а також поклали по каміньчику та квіти. Далі Володимир Музиченко запропонував пройти до однієї з братніх могил, де на івриті прочитали молитву.


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Теги: Голокост, Володимир, євреї
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