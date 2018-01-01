Робили з людей «зомбі»: у Тернополі волинянин займався псевдореабілітацією

У Тернопільській області злочинна група, у складі якої перебував волинянин, незаконно утримувала людей у психореабілітаційному центрі.Про це повідомили у ГУНП Тернопільської поліції.Як встановили правоохоронці, група зловмисників у складі чотирьох осіб на території Тернопільського району організувала діяльність так званого психореабілітаційного центру з надання послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії.Рекламна кампанія центру під назвою «Твоя незалежність» через соціальні мережі, роздавання листівок на вулиці приносила стабільний і немалий дохід, адже родичі, дізнавшись, що функціонує такий заклад, який повертає наркоманів, алкозалежних до нормального життя, платили чималі кошти за оздоровлення рідних. Як встановили поліцейські, місяць перебування в центрі вартував від десяти до тридцяти тисяч гривень. А зловмисники навмисно затягували лікування на тривалий період.Що ж насправді відбувалося за стінами закладу, можна лише здогадуватися. Адже після так званого лікування пацієнти скаржилися на погіршення стану здоров’я.За попередніми даними, зловмисники робили з потерпілих «зомбі», наколюючи сильнодіючими препаратами, а родичам стверджували, що реабілітацію треба продовжити, адже це процес тривалий. Як встановили детективи, були випадки, коли людей по дев’ять місяців не випускали на вулицю, тримаючи в душних кімнатах, де вікна були наглухо забиті."Серед «послуг» психореабілітаціного закладу було й примусове доправлення пацієнтів: людину силою забирали з дому, вантажили в автівку і завозили до центру, - розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич, - За цю послугу теж платили ті, хто бажав оздоровлення своїм рідним. Вартувала вона в межах двох з половиною тисяч гривень".Організаторами злочинного угрупування виявилося подружжя зі столиці. Раніше судимий за згвалтуванння та наркозлочини 39-річний киянин спільно зі своєю 32-річною дружиною винайняли в одному з сіл Тернопільського району приватне помешкання, і, не маючи ні медичної, ні психологічної освіти, ні жодної ліцензії на здійснення лікувальної практики, почали «оздоровлювати» людей. Через деякий час до кримінальної діяльності долучилися 33-річний житель Волинської області та 25-річний тернополянин.Зі слів Володимира Галевича, злочинному квартету вже оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 ККУ, також судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідчо-оперативні заходи тривають і перелік злочинів, вчинених зграєю, найімовірніше розшириться.