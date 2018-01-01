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Луцький медик розповіла, як не захворіти восени. ВІДЕО

Луцький медик розповіла, як не захворіти восени. ВІДЕО
Млявість, хворобливість та погіршення настрою - такі симптоми все частіше трапляються у волинян.

Лікарі пояснюють це початком осені, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Річ у тім, що зі зниженням температури, зменшенням світлової доби погіршується й імунітет.

Аби себе захистити лікарі рекомендують правильно харчуватися, також перейти на осінню пору допоможе хороший сон, спати лікарі радять не менше восьми годин на добу.

Імунологи пояснюють, що під час відпочинку у крові виробляються захисні антитіла, які зміцнюють імунітет.

"Якщо людина регулярно недосипає, не вилазить з комп'тера, нерегулярно харчується, це, звичайно, мінус здоров'ю. І починаючи з осені, людина може хворіти і застудними, і іншими хворобами", - розповіла луцька інфекціоністка Лариса Рубас.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: застуда, медицина, хвороба
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