Луцький медик розповіла, як не захворіти восени. ВІДЕО
Сьогодні, 15:42
Млявість, хворобливість та погіршення настрою - такі симптоми все частіше трапляються у волинян.
Лікарі пояснюють це початком осені, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Річ у тім, що зі зниженням температури, зменшенням світлової доби погіршується й імунітет.
Аби себе захистити лікарі рекомендують правильно харчуватися, також перейти на осінню пору допоможе хороший сон, спати лікарі радять не менше восьми годин на добу.
Імунологи пояснюють, що під час відпочинку у крові виробляються захисні антитіла, які зміцнюють імунітет.
"Якщо людина регулярно недосипає, не вилазить з комп'тера, нерегулярно харчується, це, звичайно, мінус здоров'ю. І починаючи з осені, людина може хворіти і застудними, і іншими хворобами", - розповіла луцька інфекціоністка Лариса Рубас.
Детальніше - у сюжеті.
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Лікарі пояснюють це початком осені, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Річ у тім, що зі зниженням температури, зменшенням світлової доби погіршується й імунітет.
Аби себе захистити лікарі рекомендують правильно харчуватися, також перейти на осінню пору допоможе хороший сон, спати лікарі радять не менше восьми годин на добу.
Імунологи пояснюють, що під час відпочинку у крові виробляються захисні антитіла, які зміцнюють імунітет.
"Якщо людина регулярно недосипає, не вилазить з комп'тера, нерегулярно харчується, це, звичайно, мінус здоров'ю. І починаючи з осені, людина може хворіти і застудними, і іншими хворобами", - розповіла луцька інфекціоністка Лариса Рубас.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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