Луцький медик розповіла, як не захворіти восени. ВІДЕО

Млявість, хворобливість та погіршення настрою - такі симптоми все частіше трапляються у волинян.Лікарі пояснюють це початком осені, - йдеться у сюжеті 12 каналу.Річ у тім, що зі зниженням температури, зменшенням світлової доби погіршується й імунітет.Аби себе захистити лікарі рекомендують правильно харчуватися, також перейти на осінню пору допоможе хороший сон, спати лікарі радять не менше восьми годин на добу.Імунологи пояснюють, що під час відпочинку у крові виробляються захисні антитіла, які зміцнюють імунітет."Якщо людина регулярно недосипає, не вилазить з комп'тера, нерегулярно харчується, це, звичайно, мінус здоров'ю. І починаючи з осені, людина може хворіти і застудними, і іншими хворобами", - розповіла луцька інфекціоністкаДетальніше - у сюжеті.