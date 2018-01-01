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Стало відомо, коли відремонтують міст на Ковельській у Луцьку

Стало відомо, коли відремонтують міст на Ковельській у Луцьку
У Луцьку ремонтують міст через річку Стир на вулиці Ковельській.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Відтак, знімають старе бетонне покриття, а деформаційні шви міняють на сучасні. Зокрема облаштовують сучасну гідроізоляцію і проводять підготовку поверхні до нового асфальтного покриття.

Ремонт планують завершити через півтора місяця.

Нагадаємо, що міст на Ковельській капітально не ремонтували близько двох десятків років. Між бетонними плитами утворилися щілини та видно іржаву арматуру.

Відтак, на ремонт мосту через Стир планували витратити 13,9 мільйона гривень.
Стало відомо, коли відремонтують міст на Ковельській у Луцьку
Стало відомо, коли відремонтують міст на Ковельській у Луцьку
Стало відомо, коли відремонтують міст на Ковельській у Луцьку

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Теги: міст, Ковельська, ремонт
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Коментарі 2
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Нарешті, а то міст давно потребує ремонту. Одне те що поліція могла трохи обмежити рух авто які їдуть транзитом через місто і тих хто може поїхати обїздом а то всі пхаються на той міст наче там медом намазано
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От цікаво, а опори мосту обстежували? Їх будуть ремонтувати? Чи міст "втомиться" через два роки після ремонту?
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