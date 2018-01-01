Стало відомо, коли відремонтують міст на Ковельській у Луцьку





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Відтак, знімають старе бетонне покриття, а деформаційні шви міняють на сучасні. Зокрема облаштовують сучасну гідроізоляцію і проводять підготовку поверхні до нового асфальтного покриття.



Ремонт планують завершити через півтора місяця.



Нагадаємо, що міст на Ковельській



Відтак, на ремонт мосту через Стир планували витратити 13,9 мільйона гривень.



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