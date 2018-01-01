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Патріотичне графіті у центрі Луцька «зашили»

Патріотичне графіті у центрі Луцька «зашили»
Патріотичне графіті у вигляді жінки у віночку заклеїти плитами для утеплення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Дерев'янчук.

Зазначимо, арт-об'єкт знаходиться в арці на вулиці Богдана Хмельницького.

"Тьотю у віночку на вул. Богдана Хмельницького утеплили", - йдеться у дописі Юлії.

Нагадаємо, це графіті написав луцький райтер Андрій Присяжнюк, більше відомий під псевдонімом AND. Робота з'явилася поряд зі славнозвісним козаком із шаблею та булавою на вулиці Богдана Хмельницького у серпні 2014 року.

Патріотичне графіті у центрі Луцька «зашили»

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Теги: графіті, фото
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Коментарі 1
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Ото зрада зрадня)))))))
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