Патріотичне графіті у центрі Луцька «зашили»





Про це на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Дерев'янчук.



Зазначимо, арт-об'єкт знаходиться в арці на вулиці Богдана Хмельницького.



"Тьотю у віночку на вул. Богдана Хмельницького утеплили", - йдеться у дописі Юлії.



Нагадаємо, це





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патріотичне графіті у вигляді жінки у віночку заклеїти плитами для утеплення.Про це на своїй сторінці у Facebook написалаЗазначимо, арт-об'єкт знаходиться в арці на вулиці Богдана Хмельницького."Тьотю у віночку на вул. Богдана Хмельницького утеплили", - йдеться у дописі Юлії.Нагадаємо, це графіті написав луцький райтер Андрій Присяжнюк , більше відомий під псевдонімом AND. Робота з'явилася поряд зі славнозвісним козаком із шаблею та булавою на вулиці Богдана Хмельницького у серпні 2014 року.

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