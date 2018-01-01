Патріотичне графіті у центрі Луцька «зашили»
Сьогодні, 15:50
Патріотичне графіті у вигляді жінки у віночку заклеїти плитами для утеплення.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Дерев'янчук.
Зазначимо, арт-об'єкт знаходиться в арці на вулиці Богдана Хмельницького.
"Тьотю у віночку на вул. Богдана Хмельницького утеплили", - йдеться у дописі Юлії.
Нагадаємо, це графіті написав луцький райтер Андрій Присяжнюк, більше відомий під псевдонімом AND. Робота з'явилася поряд зі славнозвісним козаком із шаблею та булавою на вулиці Богдана Хмельницького у серпні 2014 року.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Юлія Дерев'янчук.
Зазначимо, арт-об'єкт знаходиться в арці на вулиці Богдана Хмельницького.
"Тьотю у віночку на вул. Богдана Хмельницького утеплили", - йдеться у дописі Юлії.
Нагадаємо, це графіті написав луцький райтер Андрій Присяжнюк, більше відомий під псевдонімом AND. Робота з'явилася поряд зі славнозвісним козаком із шаблею та булавою на вулиці Богдана Хмельницького у серпні 2014 року.
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Коментарі 1
Ото зрада зрадня)))))))
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