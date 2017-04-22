У Нововолинську відремонтували залізничний переїзд
Сьогодні, 18:36
Ділянку дороги на залізничному переїзді у Нововолинську відремонтували.
Цей відрізок перебуває на балансі ДП «Волиньвугілля» і він не потрапив у проект реконструкції траси «Ковель-Жовква», - пише Буг.
Організація «Автомагістраль-Південь», яка проводила ремонтні роботи, готова була заасфальтувати дорогу на залізничному переїзді за 400 тисяч гривень.
Як повідомив в.о. генерального директора ДП «Волиньвугуллія» Андрій Пилипюк, за рахунок власних коштів підприємства ділянку дороги було відремонтовано.
Підрядником виступила сокальська фірма, яка виконала роботи за 200 тисяч гривень і з можливістю віддати кошти не всі одразу.
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Цей відрізок перебуває на балансі ДП «Волиньвугілля» і він не потрапив у проект реконструкції траси «Ковель-Жовква», - пише Буг.
Організація «Автомагістраль-Південь», яка проводила ремонтні роботи, готова була заасфальтувати дорогу на залізничному переїзді за 400 тисяч гривень.
Як повідомив в.о. генерального директора ДП «Волиньвугуллія» Андрій Пилипюк, за рахунок власних коштів підприємства ділянку дороги було відремонтовано.
Підрядником виступила сокальська фірма, яка виконала роботи за 200 тисяч гривень і з можливістю віддати кошти не всі одразу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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