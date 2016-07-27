Синоптики розповіли, коли у вересні похолодає





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За даними провідного синоптика відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Романа Мурмила, в цілому у вересні буде відносно спокійна погода, температури та опади будуть в межах норми по всій території України.



"Найближчі 10 днів опадів не передбачається, спекотні дні триматимуться десь до 6-7 вересня, надалі буде поступове зниження температури", - повідомив синоптик.



Очікується, що в південно-східних областях температура не перевищуватиме 30 градусів, а у північно-західних до 25 градусів вище нуля. Однак ночі будуть дещо прохолоднішими, в межах 15 градусів по всій території України залежно від регіону.



За інформацією синоптика Наталії Діденко, наразі синоптична ситуація в країні повністю збігається з приходом "бабиного літа". В південних областях, де досі триває курортний сезон, синоптик прогнозує до +35 градусів.



"І зараз, і найближчими днями у більшості областей України пануватиме пречудова погода – суха і тепла. Вдень буде сонячно, невелика хмарність, вітер слабкий, або помірний і ще по-літньому висока температура повітря, вона коливатиметься в межах 25-30 градусів, а на півдні України, на сході та в багатьох центральних областях взагалі очікується сильна спека до 30-35 градусів", – повідомила Діденко.



За попередніми даними, відчутне зниження температури очікується наступними вихідними. На півночі та заході з 8 вересня температура знизиться до 15-22 градусів.



"А найближчим тижнем збережеться тепла погода, єдине, що існує ймовірність локальних дощів у західних областях України", – додала синоптик.



Та відкидати ймовірність сильних злив та шквалів не варто.



Завідувачка відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух повідомила, що через спеку, яка триватиме і надалі, ймовірність того, що штормові явища утворюватимуться у вересні і навіть у жовтні, також залишається.



"У зв'язку з тим, що істотно зростає температура повітря, а Україна перебуває у помірних широтах, де є достатні запаси вологи, утворюються великі хмари, їхня потужність зростає, і з такої хмари може випадати більше опадів, град більшого діаметра і швидкість шквалів істотно зростає", - сказала синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку вересня українців очікує тепла та суха погода, однак синоптики радять скористатися сонячними днями по максимуму, тому що "бабине літо" триватиме недовго.Про це пише Обозреватель За даними провідного синоптика відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, в цілому у вересні буде відносно спокійна погода, температури та опади будуть в межах норми по всій території України."Найближчі 10 днів опадів не передбачається, спекотні дні триматимуться десь до 6-7 вересня, надалі буде поступове зниження температури", - повідомив синоптик.Очікується, що в південно-східних областях температура не перевищуватиме 30 градусів, а у північно-західних до 25 градусів вище нуля. Однак ночі будуть дещо прохолоднішими, в межах 15 градусів по всій території України залежно від регіону.За інформацією синоптика, наразі синоптична ситуація в країні повністю збігається з приходом "бабиного літа". В південних областях, де досі триває курортний сезон, синоптик прогнозує до +35 градусів."І зараз, і найближчими днями у більшості областей України пануватиме пречудова погода – суха і тепла. Вдень буде сонячно, невелика хмарність, вітер слабкий, або помірний і ще по-літньому висока температура повітря, вона коливатиметься в межах 25-30 градусів, а на півдні України, на сході та в багатьох центральних областях взагалі очікується сильна спека до 30-35 градусів", – повідомила Діденко.За попередніми даними, відчутне зниження температури очікується наступними вихідними. На півночі та заході з 8 вересня температура знизиться до 15-22 градусів."А найближчим тижнем збережеться тепла погода, єдине, що існує ймовірність локальних дощів у західних областях України", – додала синоптик.Та відкидати ймовірність сильних злив та шквалів не варто.Завідувачка відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інститутуповідомила, що через спеку, яка триватиме і надалі, ймовірність того, що штормові явища утворюватимуться у вересні і навіть у жовтні, також залишається."У зв'язку з тим, що істотно зростає температура повітря, а Україна перебуває у помірних широтах, де є достатні запаси вологи, утворюються великі хмари, їхня потужність зростає, і з такої хмари може випадати більше опадів, град більшого діаметра і швидкість шквалів істотно зростає", - сказала синоптик.

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