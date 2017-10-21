Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай

Павло Березюк закликав врятувати врожай яблук, який



Серію фото стиглих яблук, груш та кизилу Павло опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Не секрет, що цього року яблука вродили на славу. А про величезний сад, що в трьох км від Луцька я чув, але не був. І от, в останній день літа я туди попав, від яблук гнуться дерева та гілки, ламаються верхушки, сортів на любий смак! Солодкі, кислі, ранні, пізні. А ще грушки і кизил! Ні, це не рекламний пост, це пост про допомогу врятувати врожай! Бо яблук дійсно багато-багато! Їдьте, дивіться куштуйте і купуйте. І іншим передайте", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографзакликав врятувати врожай яблук, який цьогоріч на Волині - рекордний Серію фото стиглих яблук, груш та кизилу Павло опублікував на своїй сторінці у Facebook."Не секрет, що цього року яблука вродили на славу. А про величезний сад, що в трьох км від Луцька я чув, але не був. І от, в останній день літа я туди попав, від яблук гнуться дерева та гілки, ламаються верхушки, сортів на любий смак! Солодкі, кислі, ранні, пізні. А ще грушки і кизил! Ні, це не рекламний пост, це пост про допомогу врятувати врожай! Бо яблук дійсно багато-багато! Їдьте, дивіться куштуйте і купуйте. І іншим передайте", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію