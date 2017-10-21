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Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай

Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Луцький фотограф Павло Березюк закликав врятувати врожай яблук, який цьогоріч на Волині - рекордний.

Серію фото стиглих яблук, груш та кизилу Павло опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Не секрет, що цього року яблука вродили на славу. А про величезний сад, що в трьох км від Луцька я чув, але не був. І от, в останній день літа я туди попав, від яблук гнуться дерева та гілки, ламаються верхушки, сортів на любий смак! Солодкі, кислі, ранні, пізні. А ще грушки і кизил! Ні, це не рекламний пост, це пост про допомогу врятувати врожай! Бо яблук дійсно багато-багато! Їдьте, дивіться куштуйте і купуйте. І іншим передайте", - йдеться у дописі.

Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай
Від яблук гнуться гілки: луцький фотограф показав рекордний врожай

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Теги: фото, Павло Березюк
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