На Волині судили чоловіка, який розбирав колії





Сума завданих збитків становить 3 тисячі 838 гривень, - пише



Поліція затримала злодія. З’ясувалося, що він перебуває на обліку в лікаря-нарколога, так як зловживає алкоголем, розлучений і ніде не працює.



У судовому засіданні обвинувачений розповів, що вранці пішов на прогулянку із сумкою, маючи намір нарвати щавлю. Йдучи по коліях, вирішив викрасти болти та гайки, що не були належно закріплені, так потрібні були гроші. Колії «чистив» два дні поспіль. Викрадене здав на пункт прийому металобрухту, а виручені кошти витратив на свій розсуд.



Ковельський міськрайонний суд врахував, що чоловік вже був тричі засуджений за крадіжки, і цього разу призначив йому покарання у виді позбавлення волі на півтора року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 39-річний мешканець села Мощена Ковельського району на залізничному перегоні Ковель – Любитів викрав деталі колії.Сума завданих збитків становить 3 тисячі 838 гривень, - пише Район.Ковель Поліція затримала злодія. З’ясувалося, що він перебуває на обліку в лікаря-нарколога, так як зловживає алкоголем, розлучений і ніде не працює.У судовому засіданні обвинувачений розповів, що вранці пішов на прогулянку із сумкою, маючи намір нарвати щавлю. Йдучи по коліях, вирішив викрасти болти та гайки, що не були належно закріплені, так потрібні були гроші. Колії «чистив» два дні поспіль. Викрадене здав на пункт прийому металобрухту, а виручені кошти витратив на свій розсуд.Ковельський міськрайонний суд врахував, що чоловік вже був тричі засуджений за крадіжки, і цього разу призначив йому покарання у виді позбавлення волі на півтора року.

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