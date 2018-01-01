Кожна четверта аварія на Волині – за участю «блях»
Сьогодні, 18:18
Волинські правоохоронці повідомили, що кожна четверта аварія на Волині трапляється за участю автівок на іноземній реєстрації.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
У повідомленні йдеться про те, що високою є аварійність на дорогах області, зросла також і смертність в результаті ДТП (з 31 до 36, або на 16,1%).
При цьому, за даними Національної поліції України кожна четверта автопригода стається за участі авто з іноземною реєстрацією.
Звідси ще одна проблема – це незаконне ввезення «євроблях».
Завдання чітко поставлено Генеральним прокурором України Юрієм Луценком – цей клондайк закрити.
Пріоритетними і надалі для всіх правоохоронних органів залишаються протидія кримінальній корупції, рейдерству в аграрному секторі, контрабанді та зловживанням на митниці, незаконному видобутку бурштину та незаконним порубкам лісів, додержання законодавства при використанні бюджетних коштів.
За сім місяців облікували 6248 злочинів, кожен третій з яких – це тяжкий злочин. Левова частка облікованих злочинів – це злочини проти власності, переважно крадіжки.
Наявні проблеми в роботі правоохоронних органів, насамперед органів поліції, щодо здійснення профілактичної роботи серед населення, передусім з особами, схильними до вчинення правопорушень.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
У повідомленні йдеться про те, що високою є аварійність на дорогах області, зросла також і смертність в результаті ДТП (з 31 до 36, або на 16,1%).
При цьому, за даними Національної поліції України кожна четверта автопригода стається за участі авто з іноземною реєстрацією.
Звідси ще одна проблема – це незаконне ввезення «євроблях».
Завдання чітко поставлено Генеральним прокурором України Юрієм Луценком – цей клондайк закрити.
Пріоритетними і надалі для всіх правоохоронних органів залишаються протидія кримінальній корупції, рейдерству в аграрному секторі, контрабанді та зловживанням на митниці, незаконному видобутку бурштину та незаконним порубкам лісів, додержання законодавства при використанні бюджетних коштів.
За сім місяців облікували 6248 злочинів, кожен третій з яких – це тяжкий злочин. Левова частка облікованих злочинів – це злочини проти власності, переважно крадіжки.
Наявні проблеми в роботі правоохоронних органів, насамперед органів поліції, щодо здійснення профілактичної роботи серед населення, передусім з особами, схильними до вчинення правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Це означає, що ті хто на бляхах - обережніші в 4 рази, бо знають ціну грошам. а не звикли сипати ними, як мажори на українській реєстрації.
Це означає, що 5% блях від загальної кількості авто робить 25% аварій.
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