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Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО

Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Фіналістка шоу "Холостяк" Галина Присташ відвідала Луцьк.

Про це йдеться в профілі луцького магазину одягу Levante.

Так, Галина приїхала у п'ятницю, 31 серпня. Дівчина уже встигла навести красу в одному з салонів краси міста та прогулятися вуличками Старого міста.

У своєму Інстаграмі Галина розповіла про враження від відвідин Луцька, подякувала за теплий прийом та сказала, що їй дуже тут сподобалося.

Зазначимо, що дівчина відтепер працюватиме з цим брендом одягу.

Нагадаємо, Галина була суперницею лучанки Іванни Гончарук у шоу "Холостяк". Заначимо, Галина Присташ у фіналі покинула холостяка без обіймів на прощання.

Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО

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Теги: холостяк, Галина Присташ, Луцьк
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