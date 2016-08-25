Фіналістка «Холостяка» приїхала до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 16:58
Фіналістка шоу "Холостяк" Галина Присташ відвідала Луцьк.
Про це йдеться в профілі луцького магазину одягу Levante.
Так, Галина приїхала у п'ятницю, 31 серпня. Дівчина уже встигла навести красу в одному з салонів краси міста та прогулятися вуличками Старого міста.
У своєму Інстаграмі Галина розповіла про враження від відвідин Луцька, подякувала за теплий прийом та сказала, що їй дуже тут сподобалося.
Зазначимо, що дівчина відтепер працюватиме з цим брендом одягу.
Нагадаємо, Галина була суперницею лучанки Іванни Гончарук у шоу "Холостяк". Заначимо, Галина Присташ у фіналі покинула холостяка без обіймів на прощання.
Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.
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Про це йдеться в профілі луцького магазину одягу Levante.
Так, Галина приїхала у п'ятницю, 31 серпня. Дівчина уже встигла навести красу в одному з салонів краси міста та прогулятися вуличками Старого міста.
У своєму Інстаграмі Галина розповіла про враження від відвідин Луцька, подякувала за теплий прийом та сказала, що їй дуже тут сподобалося.
Зазначимо, що дівчина відтепер працюватиме з цим брендом одягу.
Нагадаємо, Галина була суперницею лучанки Іванни Гончарук у шоу "Холостяк". Заначимо, Галина Присташ у фіналі покинула холостяка без обіймів на прощання.
Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.
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