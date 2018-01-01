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В Україні знизиться вартість проїзду в поїздах

В Україні знизиться вартість проїзду в поїздах
З 1 вересня буде знижено вартість проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України.

У перший день осені вступає в дію коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні за календарними періодами, - про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці.

Наприклад, вартість проїзду 31 серпня за маршрутом Київ – Львів у вагоні купе поїзда № 141 коштує 347,92 грн, а на наступну п’ятницю аналогічний квиток коштуватиме 333,92 грн, у вагоні купе поїзда № 29 Київ – Ужгород коштує 728,19 грн, а буде коштувати 696,39 грн. Діятиме цей коефіцієнт до кінця місяця, після чого буде введено ще нижчий коефіцієнт – 0,93.

У період з 1 червня по 31 серпня діяв календарний період з коефіцієнтом 1,07.

Нагадаємо, наказом № 184 Міністерства інфраструктури України від 20 квітня 2018 року визначено 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду. Також на ціну квитка впливає і день тижня, у який пасажир розпочинає подорож.

Коефіцієнти вартості проїзду стосуються всіх категорій вагонів, крім приміських поїздів.

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Теги: проїзд, потяг
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